Buscan dosificar el acceso a La Nueva Viga

Luego de que se registraran aglomeraciones en los mercados de La Viga y la Nueva Viga, el Gobierno de la Ciudad de México instaló filtros para controlar los accesos, informó la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez.

Destacó que en la alcaldía Iztapalapa, en el mercado de la Nueva Viga, se reportó que la presencia de tanta gente como el jueves era atípica, ya que acudieron más de 8 mil personas en el mercado e inmediaciones, número que no se había registrado en otros años en la Semana Santa.

Así en el mercado ayer se instalaron cinco filtros de acceso para dosificar en bloque a las personas.

Se cerraron tres puertas para el mejor funcionamiento y no se permitió el acceso de adultos mayores y a niños pequeños.

Sin embargo, todavía se observaron personas que no respetaron la sana distancia al hacer sus compras.

En tanto, en el mercado de La Viga, Rodríguez Velázquez comentó que hubo también un operativo policial y cortes a la circulación en Calzada de la Viga y Fray Servando Teresa de Mier.

La funcionaria hizo un llamado a los capitalinos a no acudir a sitios donde se aglomera la población pues “las consecuencias de un contagio de Covid-19 serían fatales.

“Las personas que van a sitios como el mercado de La Nueva viga y La Viga, no están midiendo las consecuencias y no actúan con responsabilidad al ir en contra de las medidas solicitadas para atender la emergencia sanitaria, no sólo es en beneficio de la familia, de la comunidad, sino de la ciudadanía en general”, refirió.