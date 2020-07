"Alito" otorga nombramiento a Diana Sánchez Barrios en PRI CDMX

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, otorgó esta tarde a Diana Sánchez Barrios, el nombramiento de secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del PRI capitalino.



La también líder del comercio en vía pública del Centro Histórico, en su primer discurso como directiva del tricolor, aseguró que formar parte de este equipo, “es la mejor decisión política que he tomado. No es una ocurrencia, sino decisión por convicción, es un paso importante”, afirmó.



Sin un acto multitudinario, como pudiera pensarse, el presidente del PRI capitalino, Israel Betanzos Cortés, destacó que todo se desarrolló virtualmente, “dado que somos respetuosos de las medidas sanitarias, por lo que acordamos que todo se hiciera a través de las plataformas electrónicas”, señaló.



De allí que Sánchez Barrios les comentó a los líderes de su partido, que “sin duda, el PRI rompe estereotipos y pone el ejemplo, al abrir sus puertas a la comunidad LGBTTTI, lo que permite que la diversidad sexual se visibilice”, enfatizó.



Sin ocultar su regocijo, la también luchadora de los derechos humanos destacó que “me ha llenado el alma el trabajar por gente que lucha diariamente y que ha logrado ir cambiando las cosas. Sin duda lo que no te mata, te fortalece, debido a que he tenido que formar parte de una ciudadanía diversa, a la cual le ponen siempre obstáculos”, denunció.



Agregó: “Soy una mujer que no se rinde. Sé que puedo trabajar por todas las causas, si su lucha es legítima, y buscaré siempre que la sociedad civil sea respetada, al igual que todos sus derechos. Por eso, debemos laborar para transformar positivamente la vida de la Ciudad”, enfatizó.



Insistió estar orgullosa de pertenecer a un partido, “que trabaja en equipo, sin miedo y con armonía. Vamos con todo a recuperar los espacios políticos, para darle un mejor nivel de vida a los habitantes de esta gran metrópoli”, comentó.



Por su parte, Moreno Cárdenas aclaró que el apoyo a la nueva integrante del Comité Ejecutivo del PRI capitalino, “muestra que el PRI es el pueblo. Somos el sentimiento de una nación, que hoy tiene la enorme oportunidad de salir a ganar su confianza. Por eso, tengo todo el ánimo y orgullo priista de respaldar y apoyar a Diana”, comentó desde la plataforma Zoom.



Sin duda, agregó, la Ciudad de México es prioridad del PRI nacional, “aunque necesitamos hacer mucho trabajo para ganar en el 2021. Soy su amigo, un soldado que está con ustedes para recuperar la capital, para poner orden el desorden que hoy sufrimos. Por eso tenemos experiencia y capacidad, por lo que vamos por todo y recuperar lo perdido el próximo año”, soslayó.



De igual forma, comentó que quienes hoy detentan el poder en la capital y en el país, “son gobiernos de ocurrencias, sin sensibilidad. Sin duda, estamos peor, pues no hay resultados económicos, sociales o sanitarios. Con estos gobierno estamos de mal en peor, que nos tienen como el tercer país con más muertes por la pandemia, debido al mal manejo de políticas sobre el tema”, denunció.



No perdió la oportunidad de responder al partido que hoy es mayoría en el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales, “´pues al PRI lo pueden criticar de todo, pero quienes fallan son los individuos no instituciones”, recordó.



De allí que sostuvo, “quien comete un delito, que afronte las consecuencia. Pero que quede claro, en el PRI no vamos a solapar nada de eso. Aquí hemos acabado con apellidos ilustres, con familias privilegiadas, por lo que tenemos que darle la oportunidad a nuestros militantes, a los compañeros que están bajo la lluvia y el sol por eso esta dirigencia es de ustedes”, sostuvo a los cientos de simpatizantes de Sánchez Barrios que se enlazaron en la plataforma.



Asimismo, Moreno Cárdenas advirtió que “Morena es una ave de paso. Nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana, porque le vamos a ganar las elecciones del 21, porque estas se ganan en el territorio, con verdades, con hechos, no con mentiras o promesas no cumplidas”, enfatizó.



A su vez, Betanzos Cortés coincidió con su líder nacional de que al PRI, “nadie nos va a regalar nada, nadie va hacer nada por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo, es el momento y la hora de demostrar de qué estamos hechos. Trabajamos con la gente, y sabemos que los primeros decepcionados de estos gobiernos, son los que votaron por Morena en el 2018”, destacó.



Insistió que el PRI, siempre ha trabajado en equipo, donde todos los sectores e ideologías tienen cabida, “de allí que somos un partido de avanzada y recuperara la confianza de los capitalinos, por lo que vamos esforzarnos y que no quepa la duda que buscamos los consensos con unidad, como si fuéramos un solo hombre. No quede la menor duda, en el 2021 vamos a ganar”, reiteró.





