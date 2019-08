Alista policía capitalina operativo de regreso a clases con 12 mil elementos

A partir de las 5:00 horas de este lunes 26 de agosto iniciará el operativo de regreso a clases con un despliegue de casi 12 mil policías en las afueras de siete mil 700 planteles, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta.

Detalló que siete mil 900 agentes de tránsito, policía preventiva y unidades tácticas de la SSC participarán en el dispositivo de seguridad.

Mientras que las alcaldías desplegarán cuatro mil más de la policía auxiliar y bancarios, para complementar el operativo que durará las dos primeras semanas del inició del ciclo escolar.

Indicó que el dispositivo de seguridad y tránsito se aplicará en tres etapas de horarios, una para los planteles de educación media superior y superior, que aunque ya entraron desde hace varios días a clase, también se van a cubrir.

Otro para primaria y secundaria, así como uno más para preescolar, pero la operación iniciará a la 05:00 horas y continuará todo el día.

El jefe de la policía exhortó a los padres de familia que llevan a sus hijos a la escuela en coche a no formarse doble o triple fila, pues habrá operativos para retirar los vehículos que estén estacionados en lugares prohibidos.

Queremos facilitar el tránsito en las vialidades, "el objetivo no es multar ni mucho menos recaudarlo. Lo que sí pedimos a la ciudadanía es conciencia para que no se formen en doble o triple fila, vamos a estar haciendo operativos para retirar vehículos si es necesario, ojalá y no lo sea".

Por otro lado, comentó que el programa Mochila Segura solo se aplicará a petición de los planteles y padres de familia y dijo que hasta el momento no existe ninguna solicitud a la Secretaría de Seguridad para que los policías revisen las pertenencias de los estudiantes en su ingreso a los planteles de nivel básico.

Agregó que dicho programa se implementaría en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, y una vez que inicie la recepción de peticiones se procederá a establecer los protocolos de actuación en acuerdo con padres de familia y las autoridades educativas.

