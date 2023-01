Accidente metro CDMX: Alternativas de movilidad por choque de dos trenes en la Línea 3

A casi siete horas del choque de dos trenes de la Línea 3 del Metro, el servicio de este sistema de transporte colectivo opera de la estación Universidad a Tlatelolco, por lo que la Secretaría de Movilidad capitalina da opciones para que los usuarios puedan trasladarse.

El servicio de RTP es gratuito, en ambos sentidos, de Hidalgo a Indios Verdes, de acuerdo con la dependencia del gobierno capitalino.

Mientras que la Línea 4 del Mexibús que llega a Indios Verdes, como apoyo, extenderá su servicio hasta la estación terminal de Buenavista sobre Insurgentes.

Además, la línea de trolebuses que va de Terminal Pascua a la Central del Norte, extenderá su servicio hasta Indios Verdes hasta la estación erminal de la línea 1 de Cablebús.

“Los trolebuses de @STECMDX también modifican su servicio para apoyar a la L3 del @MetroCDMX. El recorrido de la terminal Dr. Pascual a la Central del Norte, se extendrá a Indios Verdes frente a la estación de @MiCablebusCDMX”, escribió el secretario de Movilidad, Andrés Lajous.

Lee también Difunde lista de los lesionados por el accidente del Metro

Se empieza a normalizar circulación

Luego del choque de las dos unidades del Metro, sobre la Avenida Insurgentes Norte, con dirección al Sur de la Ciudad de México, a la altura de la estación La Raza, ya se ha normalizado la circulación y el paso de transeúntes.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que resguardaban el perímetro del área donde ocurrió el incidente ya se dispersaron para continuar con las labores de apoyo en la estación Potrero donde continúan las labores.

Lee también Accidente metro CDMX: Habrá justicia para víctimas, afirma Sheinbaum; confirma 57 lesionados y un muerto

Se salvó por una llamada

César, un hombre de 36 años, que padece diabetes, estaba en medio de una llamada telefónica, afuera del Metro La Raza, cuando el incidente ocurrió y recuerda con temor que él pudo ser una víctima más.

“Gracias a Dios me quedé hablando con mi esposa por teléfono porque pude haber estado en el accidente”, expresó.

Recordó que cuando estaba comentándole a su pareja sobre lo que el doctor le dijo en consulta, escuchó un fuerte estruendo que lo espantó y lo hizo entrar en una crisis de ansiedad por la que no ha podido llegar a su casa ante el miedo de abordar otra unidad de transporte.

“Los accidentes ya ocurren mucho y muy seguido. No me he subido al RTP porque con mi diabetes me da mucho miedo, me entra taquicardia”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Fuera de la estación La Raza, los cuerpos de rescate colocaron un módulo de atención para ofrecer informes a familiares de personas que probablemente estuvieron en el incidente.

Lee también López Obrador lamenta accidente de la Línea 3 del Metro en la CDMX

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

mcc