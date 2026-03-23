Autoridades capitalinas suspendieron tres hoteles que no cumplían con la normativa para operar, además se realizaron cuatro reposiciones de sellos y se detuvo a cuatro personas por quebrantamiento de sellos en estos espacios, dio a conocer la Secretaría de Gobierno de la CDMX.

Lo anterior, durante operativos que realizaron los días jueves 19 y viernes 20 de marzo, en distintos puntos de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con el objetivo de constatar que estos establecimientos cuenten con la documentación y permisos necesarios para su correcta operación, así como con las condiciones que marca la normatividad vigente.

Se trata de la segunda semana de operativos de verificación de establecimientos que ofrecen servicios de hospedaje en la Ciudad, estrategia que echó a andar la administración capitalina para asegurar que cumplan con la normatividad vigente, además de prevenir delitos como la trata de personas.

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CDMX suspende tres hoteles irregulares; detienen a cuatro por quebrantar sellos en operativos. Foto: Especial

En el caso de las reposiciones de sellos de suspensión, se realizó la detención de cuatro personas por el quebrantamiento de sellos, toda vez que los establecimientos continuaron operando pese a haber sido previamente suspendidos. En algunos de estos lugares, los responsables no informaron a las personas hospedadas sobre la situación legal del inmueble, manteniendo el servicio de manera irregular e incluso realizando cobros, lo que generó inconformidad entre quienes habitaban estos espacios, precisó la dependencia.

En uno de los establecimientos, las autoridades realizaron la reposición de sellos sin bloquear el acceso, debido a que en el interior se encontraban personas con condiciones médicas que requerían el uso de oxígeno. Ante esto, se otorgó un plazo de 48 horas para que las personas pudieran desalojar el lugar de manera segura.

Estos operativos fueron encabezados por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), como parte de una estrategia interinstitucional orientada a la prevención de riesgos y la protección de las personas usuarias.

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