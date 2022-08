La alcaldía Miguel Hidalgo sumó cinco kilómetros más al paseo dominical Muévete en Bici.

La entrada de este ‘Muévete en MH’ será Julio Verne, para llegar a Masaryk, saliendo tanto por Mariano Escobedo o en segunda opción por Óscar Wilde y Julio Verne de nueva cuenta.

De acuerdo con el alcalde Mauricio Tabe, el objetivo de estas acciones es usar menos el coche, contaminar menos y tener formas más sanas de moverse.

Detalló que en viajes de menos de un kilómetro, lo ideal es caminar; en viajes de menos de cinco kilómetros en zonas planas, se puede usar la bicicleta, pues los traslados serán menores y se disfrutará mucho más la Ciudad.

“Cuando nos bajamos del coche y nos subimos a la bicicleta, encontramos una nueva dimensión de la Ciudad, vivimos una experiencia distinta de la Ciudad, olemos lo que producen en los negocios: el pan, los tacos, caminamos la Ciudad y disfrutamos todas las experiencias que nos da y no podemos hacerlo en el coche. De verdad soy un convencido de que hay que moverse de manera distinta, yo los hago”, sostuvo.

Recordó que esta iniciativa de ‘Muévete en MH’ surgió en la alcaldía y tuvo el respaldo de la Secretaría de Movilidad, encabezada por Andrés Lajous.

Mauricio Tabe subrayó que usar la bicicleta también cambia la percepción de que las calles son sólo para unos cuantos.

“A veces uno piensa que en una Ciudad como ésta es imposible que haya más gente subiéndose a la bici porque hay muchos vehículos, y algunas ciudadanas hace 30 o 40 años estaban igual, dudando si se podía cambiar la forma de movilidad y lo empezaron a hacer, empezaron a vencer esas resistencias y fueron las personas que fueron cambiando la forma en que se movían, y hoy la Ciudad se mueve mucho más en bici y caminando, pero aún no es suficiente y tenemos que seguir haciendo esfuerzo las alcaldías para que más gente se mueva de otra manera”, dijo.

En este sentido, el secretario de Movilidad detalló que con esta ampliación de cinco kilómetros, el Muévete en Bici ya suma 58 kilómetros y la meta es llegar a los 60 próximamente con la ampliación al Zócalo capitalino.

“Qué es lo que es importante del Muévete en Bici, el Muévete en Bici es la oportunidad de tener acceso a la zona central de la Ciudad y un poco más, para un paseo recreativo. Pero no sólo es eso, sino que ese paseo recreativo se hace primordialmente en un medio de transporte que invita a las personas, no sólo a hacer ejercicio, si no a ver la calle como un espacio compartido con otros modos de transporte”, apuntó.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

lr