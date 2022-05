La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México , con base en la información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, que indica que las condiciones meteorológicas continúan adversas para la dispersión de contaminantes.

A las 17:00 horas del este lunes, se registraron concentraciones máximas de ozono que superaron los 155 ppb, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, por lo que activó la Fase 1 de Contigencia Ambiental por Ozono.

Lo anterior debeido a que en las estaciones de monitoreo Benito Juárez (169 ppb), CCA-UNAM (169 ppb), Santa Fe (165 ppb), Pedregal (166 ppb), Iztacalco (156 ppb) y UAM-Iztapalapa (155 ppb) ubicada en las Alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Iztacalco e Iztapalapa de la Ciudad de México, respectivamente.

Qué autos no circulan este martes 3 de mayo

Mañana martes 3 de mayo, deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

a) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

b) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 8 y 9 así como aquellos cuya matrícula esté

conformada sólo por letras.

c) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8

