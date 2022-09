CDMX: ¿Hay sanción por detonar pirotecnia este 15 y 16 de septiembre?

La detonación de fuegos artificiales, sin permiso, en la Ciudad de México se considera una falta cívica.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica capitalina vigente, detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aerostatos sin permiso de la autoridad competente se considera una infracción.

La sanción económica va de 21 a 30 veces la UMA, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario por 12 a 18 horas.

De acuerdo con información de las dependencias capitalinas, para reportarla debe ser a petición de ciudadanos o, en algunos casos, puede ser infraganti.

Pide Salud CDMX no fomentar el uso de pirotecnia para evitar accidentes



La Secretaría de Salud (SEDESA) de la Ciudad de México exhortó a las familias a no fomentar el uso de fuegos artificiales y a extremar precauciones para evitar accidentes, especialmente quemaduras en menores de edad este 15 y 16 de septiembre.

El médico Luis Ramiro García López, coordinador de la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico Tacubaya, adscrito a la SEDESA, pidió a padres de familia hacer conciencia del riesgo que implica que los menores de edad tengan en sus manos juegos pirotécnicos, ya que su mal manejo puede derivar en daños físicos severos, sobre todo en músculos, piel o cara

“El uso inadecuado de la pirotecnia puede provocar lesiones que muchas veces son irreversibles, por ello, es necesario extremar las precauciones y no subestimar los riesgos, ya que la vida de un niño puede cambiar de un momento a otro”, detalló.



Algunas recomendaciones para prevenir quemaduras en niñas, niños y adolescentes durante estas fechas conmemorativas son:



● No permitir que menores de edad manipulen o tengan acceso a juegos pirotécnicos

● No guardar artículos de pirotecnia en bolsillos o lugares en los que estén expuestos al calor o rozamiento

● No encender pirotecnia en las manos o en lugares cerrados

● No introducir pirotecnia en ningún tipo de recipiente

● No arrojar ningún tipo de elemento de pirotecnia a personas, animales, objetos o instalaciones industriales

● No arrojar elementos pirotécnicos de explosión debajo de los vehículos

● No tocar fuegos artificiales sin explotar



En caso de haber empleado fuegos artificiales y que la ropa se incendie:



● Sofocar el fuego con una manta o hacer rodar por el suelo a la persona afectada; por ningún motivo se debe caminar o correr

● Lavar la zona lesionada con agua potable, disminuye el edema y calma el dolor

● Cubrir la zona afectada con paños limpios, toallas o sábanas

● Acudir al centro de salud más cercano



