CDMX es reconocida a nivel internacional ante el Fondo Mundial para la Naturaleza por mejorar las condiciones ambientales de la capital

Por segunda ocasión la Ciudad de México fue reconocida a nivel internacional, al ganar el premio nacional “Desafío de Ciudades 2021 – 2022”, otorgado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

Lo anterior por las acciones que realiza el Gobierno capitalino para mejorar las condiciones ambientales de la capital, que evitaron la emisión de 1 millón 810 mil 488 toneladas de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático al año.

Durante la entrega del reconocimiento, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), Marina Robles García, destacó la importancia de este premio que reconoce las acciones implementadas en la administración a través del Programa Ambiental y de Cambio Climático 2019-2024, el cual se alinea a los objetivos establecidos en el Acuerdo de París.

“Me parece que lo que recibimos es un reconocimiento a un compromiso claro, abierto, que por supuesto es de agradecer, pero finalmente es un compromiso a una voluntad y a un trabajo abierto a que esta cuidad no volverá a ser lo que fue en los 80, ya no es lo que fue a finales de los 80 y jamás va a regresar. Uno de los compromisos que con Claudia Sheinbaum, con la Jefa de Gobierno, hemos establecido es que esta cuidad va a ser reconocida como esta ciudad que cambió su futuro con trabajo, con voluntad, con decisión clara, con apoyo de conocimiento y con asesorías científicas que nos han permitido delinear las rutas de trabajo que tenemos en el Programa Ambiental y de Cambio Climático”, precisó.



Resaltó que en estos ya casi cuatro años de trabajo existen indicadores claros de transformación y compromiso para abrirle puertas a la naturaleza en la ciudad. Muestra de ello, es el aumento de 42 nuevas especies de aves (de 355 a 397) y que son un indicador de lo que sucede en la cadena alimenticia de este conjunto de otras actividades que se realizan en la ciudad.



“Un indicador más es que hace 20 años la Cuidad de México tenía aproximadamente 10 días limpios al año, ahora tenemos alrededor de 127, 128 días al año. No es ideal, no es a donde queremos llegar, pero vamos en el camino, vamos enfilados a eso y creo que nos muestra que hemos trabajado bien, que estamos trabajando comprometidos”, expuso.



Robles García destacó que hoy más que nunca esta ciudad trabaja en temas ambientales, al invertir, por ejemplo, el equivalente a alrededor de 2 mil millones de dólares en infraestructura verde o más o menos 4.5 mil millones de dólares en movilidad para impulsar el transporte público, particularmente de las zonas de la periferia, de las zonas de más marginación y olvido a lo largo de muchísimo tiempo.



En la Ciudad de México con la puesta en marcha de las acciones que integran el Programa Ambiental y de Cambio Climático, entre 2019 y 2021 se ha evitado la emisión de 1 millón 810 mil 488 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) al año, lo que equivale al 82 por ciento de la meta establecida al 2024.



En materia de revegetación rural y urbana, se han plantado 30 millones de árboles y plantas, se ha implementado la restauración integral de ríos y cuerpos de agua, que ha permitido la captura de 823 toneladas de CO2e anualmente, además se crearon y rehabilitaron 16 espacios mediante el programa "Sembrando Parques". También se implementaron esquemas de economía circular y reducción en la extracción de recursos de la naturaleza, a fin de proteger la biodiversidad de la ciudad.



Jorge Rickards, director General de WWF, sostuvo que este premio reconoce a las ciudades que a nivel global han alineado sus metas, sus planes al Acuerdo de París para evitar que el calentamiento global sobrepase el 1.5 grados centígrados.





“También hacemos un llamado a todos ustedes líderes de las ciudades de nuestra región de América Latina y El Caribe para que amarren y redoblen la energía, la fuerza, la voluntad política y la inversión necesaria para poder elevar todos esos componentes que ahorita están en el 50, 70 por ciento y los lleven al 100 por ciento para que podamos tener ciudades orgullosas diciendo: ésta es la región que sí está alineando al 100 por ciento al Acuerdo de París, esa es nuestra aspiración y llamado", dijo.



Comentó que en esta edición de “Desafío de Ciudades 2021 – 2022”, participaron 280 metrópolis de más de 50 países. Los criterios de valoración para determinar a las urbes finalistas (entre una y tres ciudades por país) fueron rigurosos e incluyen: objetivos climáticos ambiciosos, liderazgo destacado, capacidad para enfrentar los próximos desafíos y un plan de acción climática holístico que esté bien equilibrado con sus objetivos.

María Teresa Atrián, directora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, se congratuló de que este premio haya sido otorgado en esta casa de estudios porque las ciudades participantes muestran mediante instrumentos claros, de cara a la ciudadanía de qué manera, a través de sus planes, programas, acciones realmente están cuidando el medio ambiente.



“Que estos planes de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial obedezcan a las necesidades actuales en donde tienen que convivir el crecimiento de las ciudades por los bienes ambientales. Nos honra también porque firmamos un convenio con la WWF en donde nuestra casa de estudios se compromete a trabajar no solo con la comunidad universitaria sino también con el entorno del Centro Histórico, con la ciudad, porque forma parte de nuestros compromisos sociales en defender los derechos humanos y ahora necesariamente el derecho a un medio ambiente sano”, agregó.

