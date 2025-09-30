La iniciativa de ley que alista el Gobierno de la Ciudad de México para la creación de la Ley del Sistema Público de Cuidados se entregará al Congreso local, el día que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, rinda su primer informe, que será el domingo 12 de octubre, dio a conocer Araceli Damián González, secretaria de Bienestar e Igualdad Social (Sebien).

En conferencia de prensa, la secretaria precisó que dicha iniciativa está casi lista, pues únicamente hacen falta algunas consultas para que pueda ser enviada al Poder Legislativo.

“La iniciativa ya está casi lista. Faltan algunas consultas, algunos temas que tenemos que hacer en algunos sectores en particular, pero se va a entregar el día que la jefa de Gobierno dé su Informe ante el Congreso”, dijo la secretaria.

El pasado 11 de agosto anunció la iniciativa para la creación del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, un pendiente que se tiene desde 2023.

La iniciativa que plantea la mandataria también contempla la puesta en marcha del Sistema Público de Cuidados, así como la coordinación con las 16 alcaldías capitalinas, para que cada una ponga en marcha acciones relacionadas con este sistema.

Además de dicha iniciativa, la mandataria presentó reformas al artículo 9 inciso D, de la Constitución de la Ciudad de México, para reconocer al cuidado como un “derecho humano” y erradicar la división sexual del trabajo.