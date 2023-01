Caso Ciro no se ha cerrado, asegura Claudia Sheinbaum

El caso de Ciro Gómez Leyva no se ha cerrado a pesar de las 12 personas detenidas, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“No se ha cerrado el caso, no porque haya 12 detenidos ya se cerró el caso, ni mucho menos, se siguen las investigaciones y todo lo que no ponga en riesgo la investigación, se va a dar a conocer en su momento”, dijo.

De igual forma, en conferencia de prensa, apuntó que hay nuevas líneas de investigación que sigue la Fiscalía capitalina, motivo por el cual no se dieron avances en la investigación el viernes pasado en la conferencia mañanera, como se había anunciado.

Lee también Desalojan a usuarios de la estación Barranca del Muerto por fuerte presencia de humo: “Se está quemando el Metro" VIDEO

“La Fiscalía está llevando a cabo una investigación muy profunda y tiene algunas otras líneas que está desarrollando, precisamente como está bajo investigación difícilmente se podrían dar a conocer, pero esperemos que muy pronto la Fiscalía pueda informar un poco más”, recalcó.

Lo que sí se informó el viernes es que 12 personas fueron vinculadas a proceso por este atentado ocurrido hace más de un mes.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl/rmlgv