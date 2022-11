La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó que el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, tiene nexos con Rautel "N" el presunto feminicida de Ariadna Fernanda, quién fue encontrada en la carretera Tepoztlán, Morelos.

En ese sentido, la mandataria comentó que, previamente informó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Secretario de Gobernación, Adán Agusto, que iba a presentar el caso en conferencia de prensa.

"Presento este caso porque no queremos que haya impunidad en ningún caso pero en particular en los caso de los feminicidios donde incluso trataron de inculpar a la víctima, en este caso es evidente que la Fiscalia General de Justicia del Estado de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna presuntamente por sus nexos con el probable feminicida", aseguró.

Pero que las autoridades tendrán que determinar la relación que tiene el fiscal y el presupuesto feminicida, pero que tiene autorización para comentar que hay "nexos".

En conferencia, Sheinbaum mostró imágenes, autorizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se observa Rautel "N" cargando el cuerpo de Ariadna en el estacionamiento del predio ubicado en Campeche 175, colonia Roma Sur, alcaldia Cuauhtémoc.

“Ella ya sin vida, es cargada por la persona que se entrega el dia de hoy. Ahí identificado. Él asiste a su velorio y hace esta declaración”, expuso mientras mostró la entrevista televisa de Rautel quien dice que ella se fue solita.

Agregó que el cuerpo se lleva a la carretera de Tepoztlán, Morelos por la persona que se entrega hoy, presuntamente por una relación.

Y cuestionó la autopsia de la fiscal de Morelos ya que arrojó que la causa de la muerte fue por intoxicación alcohólica y bronco aspiración. Mientras la Fiscalía capitalina determinó que tuvo trauma múltiple que se clasifica de mortal.

En ese sentido, Sheinbaum solicitó a la FGJ que de vista del presupuesto encubrimiento del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara del feminicidio de Ariadna a la Fiscalía General de la República.

La Jefa de Gobierno mencionó que el fiscal Uriel Carmona fue electo por el Congreso, pero que será la Fiscalía General de Justicia quien de aviso a la FGR sobre este caso, y aclaró que no ha tenido comunicación con el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

"No, no (he tenido comunicación) hasta ahora, me voy a comunicar con él, pero quise presentar este caso. Es un caso del fiscal, es un fiscal que cuando entra el Gobernador Cuauhtémoc Blanco a Morelos ya estaba ahí, fue nombrado por la pasada administración. La pregunta es posible que haya un fiscal que encubra deliberadamente porque hay diferencia entre una declaración y otra cuando se quiere conocer la verdad y se quiere encubrir por lo que hay responsabilidad del fiscal de Morelos".

Sobre el traslado a la Ciudad de México de Rautel "N", quién se entregó en Monterrey, Nuevo León, mencionó que está en contacto la Fiscalía local, pero aclaró que hasta el momento no ha recibido la carpeta de investigación por parte de la fiscalía de Morelos.

