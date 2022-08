Cártel Inmobiliario. “No vamos a caer en provocaciones”, dicen diputados del PAN

“No vamos a caer en provocaciones”, dijeron los diputados locales del PAN al cuestionarlos sobre el llamado Cártel Inmobiliario y la posibilidad de crear una Comisión Especial para investigarlo.

En rueda de prensa, en la que se encontraban seis diputados panistas, Federico Döring, respondió que no van a caer en especulaciones y que no se van a distraer de los temas importantes que hay en el Congreso de la Ciudad.

“Haciendo nuestras las palabras del presidente: no vamos a caer en provocaciones. No vamos ahondar con una respuesta a la especulación del dirigente de Morena en la Ciudad, quien tiene que fijar la postura y contestarle a Pliego es el dirigente de nuestro partido, nosotros no vamos a distraernos en los temas importantes del Congreso con las mentiras y especulaciones del pseudo dirigente de Morena (Tomás Pliego)”, apuntó.

Morena en CDMX pide investigación

Ayer, el dirigente de Morena en la capital del país informó que solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que investigue a los exdelegados Jorge Romero y Christian Von y al actual alcalde Santiago Taboada, así como al titular de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, por su presunta participación en el Cártel Inmobiliario de Benito Juárez.

“Estamos ante políticos que han traficado con el poder que tienen en la alcaldía Benito Juárez, en donde ha habido quejas y denuncias de residentes sobre el crecimiento inmobiliario desmesurado en dicha demarcación; se ha destapado la cloaca”, dijo.



