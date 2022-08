Captan en video a hombre que atropella y patea a mujer en la GAM

Imáganes grabadas desde una cámara de seguridad captaron el momento en que una joven discute con una persona que está arriba de una motocicleta y este la atropella en repetidas ocasiones, esto en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Un video que circula en redes sociales, se aprecia que un joven, tras discutir con una mujer, la atropella logrando que ella caiga al piso y de nuevo la atropella.

En las imágenes se observa que el hombre golpea e incluso patea a la mujer en repetidas ocasiones mientras ella no logra defenderse. Segundos después unas personas se acercan para intentar auxiliar a la joven y el sujeto, aún a bordo de la motocicleta da marcha atrás.

También lee: ¡Ya nos torcieron! Hombres armados interceptan tráiler y bajan a conductor en libramiento Querétaro-Chimequillas

En un tweet publicado por el reportero Carlos Jiménez informó que la Fiscalía de la Ciudad de México logró ubicar a la víctima y que esta no quiso presentar una denuncia contra el que, de acuerdo con el reportero, se supo que es su esposo.



NO LO QUISO DENUNCIAR

La @FiscaliaCDMX localizó ya a la mujer q fue golpeada, pateada… agredida así, por este sujeto en calles de @TuAlcaldiaGAM

Les explicó q es su esposo, q ya se arregló con él, y q por eso no presentaría denuncia alguna en su Vs.pic.twitter.com/OA60JXJfq9

— Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 5, 2022