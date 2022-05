Cancelan proyecto de Be Grand frente a CU

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) canceló la autorización para construir tres torres frente a Ciudad Universitaria, como parte del complejo habitacional de la inmobiliaria Be Grand.

El inmueble está ubicado en avenida Copilco 75, cerca del campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que ésta impugnó la autorización expedida por el Gobierno de la Ciudad de México a la empresa para realizar la construcción.

Por unanimidad, los integrantes de la Segunda Sala avalaron el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek en el que confirmaron el amparo concedido por un juez federal a la UNAM desde septiembre de 2019.

En su proyecto, el ministro destacó que Ciudad Universitaria está inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por lo que existen alrededor zonas de amortiguamiento en las que no es posible levantar construcciones de más de dos niveles.

En el litigio, Be Grand señaló que estas zonas sólo son sugerencias, no mandatos vinculantes y que el terreno de Copilco donde construiría las tres torres, dos de 23 niveles y una de 27 niveles con 616 viviendas, no está incluida en las mismas.

Desde 2010, el Gobierno capitalino emitió el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán, que clasifico el corredor de Eje 10 Sur-Copilco como “corredor urbano estratégico”. En la resolución, la Sala precisó que con el amparo no se expropia el inmueble, seguirá siendo propiedad de Be Grand, quien deberá observar el límite de construcciones de dos niveles.