Caen quejas por abusos en terrazas con vista al Zócalo

El Gobierno de la Ciudad de México y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguraron que disminuyeron las denuncias por abusos a comensales cometidos en establecimientos mercantiles —conocidos como terrazas— con vista al Centro Histórico, al pasar de 20 quejas el año pasado a sólo dos en lo que va de este 2023.

La autoridad del Centro Histórico, José Manuel Oropeza, y el jefe de la Unidad Departamental de la zona Leona Vicario, de la Procuraduría Federal del Consumidor, Alejandro Ramos, visitaron 21 restaurantes con vista al Zócalo, donde colocaron letreros con los derechos del consumidor a fin de inhibir las malas prácticas contra los comensales.

El representante de la Profeco destacó que el año pasado fueron sancionados siete establecimientos con multas que superan los 80 mil pesos cada una.

Ambos funcionarios realizaron recorridos a los 21 establecimientos de manera preventiva para instalar El Decálogo del Derecho del Consumidor, que incluye consejos para que turistas —tanto nacionales como extranjeros— no sean víctimas de abuso en terrazas, donde uno de sus principales atractivos es que están ubicadas frente al Zócalo capitalino, lo que permite disfrutar de una vista panorámica de este emblemático lugar.

El funcionario de la Profeco refirió que en caso de persistir las quejas en un establecimiento, se aplicarán medidas precautorias que van desde la suspensión del servicio hasta un procedimiento administrativo que incluye multas económicas de 80 mil hasta más de 100 mil pesos.

Los mensajes en los letreros que se colocaron en los restaurantes, y que conllevarán sanciones en caso de no ser respetados, son: “la propina no es obligatoria”; “no se cobra comisión por pago con tarjeta” y “la vista hacia el Zócalo no tiene costo extra”.

Mientras que el Decálogo del Consumidor indica que los precios deben estar exhibidos claramente; la propina es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta; se debe entregar un comprobante de compra o ticket en el momento del consumo; la información incluida en el menú debe ser completa y con las porciones especificadas; el alcance de las promociones debe ser claramente explicado; no se condiciona el acceso al restaurante exigiendo un consumo mínimo y los precios exhibidos deben ser los precios cobrados.

Además de cumplir con el horario establecido; se deben recibir billetes de cualquier denominación y se tiene que especificar con claridad las formas de pago.

Karla Benítez es propietaria del restaurante Terraza Frida, mismo que fue sancionado el año pasado por más de 70 mil pesos por ejercer abusos al consumidor. En entrevista con EL UNIVERSAL, mencionó que tuvo que despedir a más de 10 trabajadores y hacer ajustes para levantar los sellos de suspensión a fin de retomar el servicio.

“Fuimos sancionados y de hecho estoy pagando la multa; cambié el personal, ya no tenemos a quienes ocasionaron esos problemas y tenemos más cuidado.

“Les decimos a los turistas que tengan la confianza de venir con nosotros, los vamos a tratar muy bien, no se les va a cobrar nada que no esté en la carta. Todos los precios están visibles y de hecho nos indicaron que tenemos que hacer unas cartas grandes que tienen que estar a la entrada para que los comensales puedan ver los precios de lo que tenemos”, expuso la dueña.