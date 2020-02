Cae operador de Miguel Ángel Mancera

Miguel Ángel Vásquez Reyes, exoperador financiero de la administración de Miguel Ángel Mancera, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de uso indebido de atribuciones.

Presuntamente, en 2016 el exfuncionario encabezó la operación para suspender de manera ilegal los pagos a las aportaciones de jubilados y pensionados de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (Caprepol).

De acuerdo con la investigación, su detención confirmó una red de corrupción, en la que según los propios implicados “operaron solos”, buscando así deslindar a quien fuera jefe de Gobierno de cualquier acto de corrupción.

Su captura ocurrió la madrugada de ayer en el 524 de la calle Cráter, en la alcaldía Álvaro Obregón. Fue trasladado a la Agencia 50, en el búnker de la FGJ, para certificar su estado de salud del detenido, luego fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El expediente CI-FSP/B/UI-B-1C/D/18010/10-2019 por el caso Caprepol detalla una operación realizada el 1 abril de 2016, cuando al menos cuatro exfuncionarios suspendieron el pago a los pensionados y jubilados del ISSSTE, hasta el 31 de diciembre de 2017, lo que generó un adeudo a la hacienda pública por más de 293 millones de pesos.

Vásquez, quien entonces era funcionario de la Oficialía Mayor, fue presidente suplente del consejo de la Caprepol. Entre sus funciones, además de organizar las sesiones y tomar a votación a los integrantes, era suplir al mandatario local.

Por este caso, la Fiscalía de Mandamientos Judiciales solicitó al Juez Centésimo Décimo Tercero del Sistema Procesal Acusatorio de la CDMX una orden judicial para detener a Miguel Ángel, la cual se suma a las de Joel “N”, exsubdirector de Análisis Presupuestal de la Secretaría de Finanzas; María del Carmen “N”, exdirectora de Presupuesto de la Dirección General de Recursos Financieros de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y la de Óscar Armando “N”, exdirector Administrativo del Cuerpo de Bomberos, todos implicados en la operación ilegal.

Fuentes consultadas refirieron que los cuatro exfuncionarios detenidos declararon que parte de los fraudes que se les imputan ellos los orquestaron, sin instrucción de alguien más, esto al ser cuestionados sobre la participación del senador por el PRD Miguel Ángel Mancera en los actos de corrupción.

El vocero de la FGJ, Ulises Lara, explicó que “es una investigación sólida, respecto a cómo se comportaron estos servidores públicos, cómo utilizaron sus encargos para tomar decisiones y cómo afectaron a la hacienda pública.

“En esa ruta nos encontramos (...), si van apareciendo otras personas que estuvieran relacionadas las vamos a presentar y a llevar ante los juzgadores, para que determinen lo conducente. Lo que sí queremos dejar claro es que vamos a combatir frontalmente los actos de corrupción, no es un asunto de persecución política que tenga que ver con otro tipo de motivos”, detalló.

Mancera dijo que espera que la detención de Vásquez, no esté relacionada con un tema político. “Espero que no haya nada político, si es jurídico, así que se atienda. No tenemos por qué estar enterados de las investigaciones, pues las realizan las autoridades”, comentó.

Vásquez Reyes también cuenta con al menos otras dos carpetas de investigación en su contra (CI- FSP/B/UI-B-3C/D/3992/10-2018 y CI-FSP/B/UI-1C/D/18011/ 10-2019), las cuales, de acuerdo con fuentes consultadas, buscarán imputarlas en prisión. El 12 de diciembre de 2019 se intentó detener al exservidor, pero presentó una suspensión provisional contra su captura.

En audiencia inicial de formulación de imputación, un juez de Control determinó que Vásquez Reyes permanezca en el Reclusorio Norte, con la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El 3 de marzo será cuando se defina si se vincula o no a proceso por delitos cometidos por servidores públicos, luego de que solicitó la duplicidad del término para presentar pruebas de descargo.