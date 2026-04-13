Policías capitalinos detuvieron a un sujeto en la alcaldía Iztapalapa, relacionado con el asesinato de un hombre de 30 años en Tláhuac, ocurrido el pasado 1 de abril.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) reportó, tras dar seguimiento a las investigaciones del ataque armado que se registró en San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, que los policías identificaron una motocicleta color negro con rojo en la que huyó el probable responsable, cuyo conductor ya lo esperaba para acelerar la marcha y se dirigió a la alcaldía Iztapalapa.

“Por lo anterior, se implementaron recorridos de reconocimiento en la colonia Cerro de la Estrella, donde se supo era su zona de movilidad; fue así que durante un patrullaje en el cruce de las avenidas Tláhuac y Anillo Periférico observaron dicha motocicleta y a un sujeto a bordo, quien manipulaba de manera inusual una bolsa de plástico”, expuso.

Cuando el sospechoso se percató de la presencia de los uniformados intentó huir del lugar, pero fue interceptado. Se le realizó una revisión preventiva y se le aseguraron 30 bolsitas de plástico que contenía marihuana. El hombre fue detenido, junto con la droga y la motocicleta.

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