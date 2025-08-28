La diputada local Xóchitl Bravo (Morena) presentó una iniciativa para extinguir la figura de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México como unidad administrativa independiente y crear la Unidad de Comunicación Social, que será un órgano subordinado al canal de televisión del Congreso.

Su propuesta busca modificar varios artículos de la Ley Orgánica y del reglamento del Congreso.

“El canal tendrá a su cargo y dirigirá los trabajos de la Unidad de Comunicación Social”, señala la iniciativa turnada a comisiones.

En los artículos transitorios de esta propuesta se establece que los derechos laborales del personal adscrito a la Coordinación de Comunicación Social deberán ser respetados y garantizados conforme a la legislación aplicable.

“El canal de televisión de la Ciudad de México asumirá la responsabilidad administrativa y operativa del referido personal, quedando a su cargo su incorporación, continuidad laboral y prestaciones”.