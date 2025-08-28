Más Información
Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado
"Él fue el que se me vino encima, me empujó e inició la agresión", afirma Alito Moreno; acusa a Noroña de violentar a legisladores
En primera persona, trabajador de Noroña capta agresión de Alito Moreno; termina con cabestrillo y collarín
La diputada local Xóchitl Bravo (Morena) presentó una iniciativa para extinguir la figura de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México como unidad administrativa independiente y crear la Unidad de Comunicación Social, que será un órgano subordinado al canal de televisión del Congreso.
Su propuesta busca modificar varios artículos de la Ley Orgánica y del reglamento del Congreso.
“El canal tendrá a su cargo y dirigirá los trabajos de la Unidad de Comunicación Social”, señala la iniciativa turnada a comisiones.
En los artículos transitorios de esta propuesta se establece que los derechos laborales del personal adscrito a la Coordinación de Comunicación Social deberán ser respetados y garantizados conforme a la legislación aplicable.
“El canal de televisión de la Ciudad de México asumirá la responsabilidad administrativa y operativa del referido personal, quedando a su cargo su incorporación, continuidad laboral y prestaciones”.