Buscan a Fabiola Gómez López; la joven salió con su novio y no volvió

Toluca, Méx.- Fabiola Gómez López fue reportada cómo desaparecida desde el domingo ante la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM), luego de que salió de su casa en el municipio de Chapa de Mota, con su novio y no volvió.

Marina Gómez López, hermana de Fabiola, de 26 años de edad, dijo que el domingo 29 de enero salió con su novio, cerca de las 11:30 de la mañana y cerca de las 19:00 horas llamó a una de sus hermanas, pero solo se escuchaba la voz de un hombre que no era clara y de pronto se colgó la llamada, enseguida le marcaron pero respondió más", relató.

Este jueves sus familiares acudieron a las oficinas de la Fiscalía central en Toluca, Marina detalló tras varias horas, intentaron comunicarse con el novio de Fabiola, quien les aseguró que a las 20:00 horas del domingo la dejó en el crucero de Chapa de Mota, una zona por dónde atraviesa la carretera de Ixtlahuaca, no hay locales no casas, aseguró que después ya no se supo más sobre ella.

"Ella acostumbraba salir con sus amigos o novio, pero siempre llegaba, cuando le marcábamos para saber dónde estaba y la hora en que regresaría a casa, siempre respondía, pero lo extraño es que está vez no haya respondido el teléfono".

De acuerdo con su prima, Guillermina Gómez Salazar, que no hay avance en la investigación por parte de las autoridades y calificó como exasperante no saber qué más hacer.

Reclamó que las autoridades no les han permitido realizar jornadas de búsqueda con su familia, amigos y vecinos, lo único que les dejaron hacer fue una revisión con los policías municipales en las inmediaciones; sin embargo, no nos dan acceso a cámaras de vigilancia, no nos dejaron salir a buscarla y tampoco hacer algo más que difundir la búsqueda a través de las redes sociales.

"Es jueves y no sabemos nada de ella después de días de no saber nada de ella. Es un pueblo, tampoco hay muchas cámaras dónde ver si estaba, es angustiante ver que sus papás se están acabando, están enfermos, son mayores y me dicen que prefieren vela muerta que no saber nada sobre ella", lamentó.