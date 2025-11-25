Naucalpan, Méx.— La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México prepara la creación de un clúster farmacéutico que tendrá como punto de partida el municipio de Naucalpan, informó su titular, Laura González Hernández.

La funcionaria mexiquense explicó que la zona cuenta con las condiciones necesarias para alojar industrias farmacéuticas y de dispositivos médicos, por lo que el proyecto contempla formar un corredor que iniciará en Naucalpan, llegará a Tlalnepantla y se extenderá hasta Toluca.

“Será un corredor que comenzará en Naucalpan, así como Tlalnepantla, y queremos que llegue hasta Toluca”, señaló.

González Hernández detalló que el gobierno estatal trabaja en una estrategia de clusterización para concentrar inversiones en regiones con infraestructura logística, capital humano y vocación productiva.

El objetivo es atraer sectores que generen empleos más especializados y con mejores salarios.