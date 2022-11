Buscan a Alisson desde hace una semana

Familiares, amigos y seres queridos de la menor Alisson Carrillo, de 13 años, quien tiene reporte de desaparición desde el pasado 8 de noviembre, protestan entre las calles Ferrocarril Hidalgo y Victoria Oriente, en la colonia Tres Estrellas de la alcaldía Gustavo A. Madero, para exigir su localización.

En coordinación con las autoridades, familiares de la joven han realizado una investigación, y de momento, aparentemente tienen ubicada a la persona que presuntamente la manipuló para sacarla de su casa.

Ayer, y luego de la protesta y una serie de movilizaciones, sus familiares recibieron un video que supuestamente la propia Alisson realizó, en el cual menciona que no regresará con ellos por otras problemáticas, y asegura que está bien y que no insistan en buscarla; sus padres y sus hermanos creen que fue manipulada para hacer el video, pero confían en que las autoridades los ayuden para que en las próximas horas ya esté en casa.

“Ella subió un video a las redes sociales, donde dice que no va a regresar y cosas así. Desafortunadamente es una menor de edad y pues tiene que estar con su familia, hemos visto muchas noticias que dicen que ya regresó, que ya está con nosotros, pero no es así, vamos a seguir buscándola, y de hecho, la Alerta Amber sigue vigente, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados hasta no verla y que no esté con nosotros.

“Creemos que está siendo manipulada, en el video se ve cómo alguien le dice qué cosas hacer y todo eso. Aún así, confiamos en las autoridades, están checando cámaras, su ubicación y todo eso”, dijo Alexandra Lazcano, hermana de Alisson.

Gracias al cruce de información entre las familias y las autoridades, los cercanos a Alisson ya tienen una sospecha muy fundada de quién podría ser la persona que presuntamente manipuló y se llevó a la menor de su casa, sólo esperan los requisitos necesarios para trasladarse a donde creen que ambos pudieran estar y así, traerla nuevamente a casa, donde su familia asegura que no habrá castigos ni cuestionamientos para ella, pues sólo quieren saber que está bien.

Por la mañana, durante la protesta, Nancy Carrillo, madre de la menor, señaló que “no hay lugar mejor para ella que en casa”.