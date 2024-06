Naucalpan, Méx.— Brenda, estudiante de Arquitectura de 22 años de edad, perdió a su madre y quedó con su pierna derecha fracturada en cinco partes —su novio también sufrió fracturas múltiples— luego de que fueron arrollados por una conductora, cuando esperaban un camión en la autopista Chamapa-Lechería.

“Quiero justicia”, pues han pasado más de tres meses del siniestro y ni la automovilista, ni la aseguradora Qualitas han cubierto el pago de hospitales, medicamentos, reparación del daño “y mucho menos los gastos del funeral de mi madre”, afirmó Brenda en entrevista con EL UNIVERSAL.

La joven vive en duelo al regresar a su casa de la que salió el 26 de febrero junto con su madre y su novio, caminando llenos de planes, para tomar un camión rumbo al Metro Toreo, por lo que llegaron a la parada de la caseta de cobro de Los Cipreses en la Chamapa-Lechería.

Ahí la conductora de un auto Mazda de color gris, pasó de forma brusca del carril de alta velocidad a la lateral y se subió a la banqueta, donde lanzó a Samuel y a Guadalupe a varios metros de distancia, mientras que a Brenda la prensó contra un poste.

“Eran cerca de las dos de la tarde, era de día, no había lluvia, por lo que no nos explicamos porqué la conductora perdió el control y nos arrolló”, relató Brenda en el patio de su casa, junto a un huerto donde ya no está su madre, ni tampoco su padre Marco Antonio de 45 años, quien murió por Covid en 2020, el primer año de la pandemia, por lo que sus planes y proyectos quedaron como detenidos en el tiempo.

Samuel su novio de 23 años, también es estudiante de Arquitectura resultó con fractura de fémur, luxación de hombro y golpes en la cabeza; Guadalupe, su madre, sufrió la fractura de sus dos piernas, costillas hundidas, así como el húmero y clavícula fracturados.

En menos de 15 minutos llegaron ambulancias y los trasladaron primero a la Cruz Roja de Naucalpan, donde por la gravedad “sólo nos estabilizaron”, luego los trasladaron al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS, al no ser derechohabientes fueron llevados al hospital de Las Américas en Ecatepec, donde atendieron a Brenda y Samuel y, pero no a la señora Guadalupe por la gravedad de sus heridas.

Tras peregrinar por varios hospitales llegaron al de Alta Especialidad de Zumpango del ISEM, pero el costo de la atención médica, es cercano a los 10 mil pesos al día; regresaron al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes donde Brenda fue operada para unir con placas y tornillos, las cinco fracturas de su pierna derecha.

“Pero mi madre estaba descompensada, ingresó con baja oxigenación y baja de sangre”, por lo que para estabilizarla la mantuvieron cerca de dos semanas en un área del hospital donde sufría severos dolores, empezó a retener líquidos y a vomitar sangre, hasta que el 20 de marzo, fecha en que fue llevada a quirófano, fue cuando le dio un paro respiratorio, entró al área de choque y falleció, relató Brenda.

Han pasado más de tres meses y ni la conductora del auto que los arrolló ni su aseguradora se han hecho cargo de la reparación del daño, mientras que en la fiscalía mexiquense, “ni siquiera se ha anexado la ampliación de la denuncia por homicidio”, lamentó la joven.