"Big Mama" y los entuertos en el Poder Judicial

Nada bien cayó en el gobierno capitalino y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana la liberación de Lizeth “N”, La Big Mama, señalada como una de las principales operadoras de El Lunares, jefe del Cártel de La Unión Tepito, por lo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, debe dar una buena explicación al respecto. Sin embargo, nos comentan, que esta determinación resulta extraña, pues el Poder Judicial está totalmente plegado a la administración local, al grado de que se dio la instrucción de no dar información sobre las resoluciones de los jueces, ya no se diga a los medios de comunicación, sino a su propia Dirección de Comunicación Social, para no generar más incomodidad.

Rubio quiere revivir ley mordaza en Congreso

En las filas de Morena persisten diputados que pretenden amordazar a los medios de comunicación. Tal es el caso de Eleazar Rubio Aldarán, quien presentó una iniciativa para que el delito de difamación se persiga por querella y pide una pena de dos a cinco años de prisión. En su argumentación, don Eleazar establece que los medios de comunicación solamente están para informar y no para investigar. No cabe duda que el legislador no tiene ni la menor idea de la labor que realizan los medios, pero sobre todo da la impresión de que es una encomienda para acallar a quienes resultan ser críticos e incómodos al sistema. Falta ver si el resto de los diputados de su bancada le hacen segunda y la impulsan o simplemente la dejan en la congeladora.

La peligrosa alianza del alcalde de Ecatepec

Por los rumbos de Ecatepec se comenta con cierta preocupación la alianza que se está tejiendo. Nos platican que el actual alcalde, Luis Fernando Vilchis, signó un acuerdo con el expresidente municipal de esa localidad, José Luis Gutiérrez Crueño, quien fuera uno de los principales líderes de la zona. Lo que llama la atención es que don José Luis es enemigo casado del senador morenista, Higinio Martínez Miranda, quien es señalado jefe político de don Luis Fernando. Ante estas circunstancias flotan dos preguntas al respecto: ¿El actual alcalde ya le dio la espalda a Higinio? ¿Será que los tres ya forman parte del mismo grupo político? No olvide que en tiempos electorales y en política todo es posible.