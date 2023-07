En los 18 meses que durará su administración, el jefe de Gobierno, Martí Batres, más que planear a largo plazo, aprovechará el “tiempo histórico” que tiene para “tomar decisiones rápidas” y trabajar en favor de toda la ciudadanía, por lo que no dejará de “reafirmar” la visión “progresista” del movimiento que representa.

De cara al proceso electoral de 2024, el mandatario asegura que “no hay, ni habrá” intervención del gobierno central para ganar los comicios, al tratarse de una contienda “entre fuerzas políticas”. En entrevista con EL UNIVERSAL, Batres Guadarrama garantiza que no habrá persecución política contra la oposición, pero sí coordinación con todos y cada uno de los alcaldes.

¿Cómo ha sido la transición de gobierno desde que salió Claudia Sheinbaum?

—Todo muy rápido y muy bien. Tomamos rápidamente las riendas del gobierno. Estamos supervisando e inaugurando obras: La joven de Amajac, Línea 12 y 1 del Metro, entrega de viviendas de reconstrucción. He enfrentado dos situaciones conflictivas que se han regulado bien: el tema de salud por la incertidumbre sobre el proceso laboral y la tala de árboles.

¿Cómo ha sido el trabajo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, personajes que la exjefa de Gobierno remarcó?

—El secretario de Seguridad Ciudadana hace un muy buen trabajo y la verdad me ayuda mucho. La secretaria de Finanzas también. Tengo buena relación y buen trabajo con todos los secretarios.

Cuando se hizo la presentación, la exjefa de Gobierno dijo que había aceptado quedarse como jefe sustituto, pero se hizo hincapié en que el secretario iba a estar a cargo de la seguridad y de las finanzas, Luz Elena, ¿cómo se procesó, fue imposición o un acuerdo?

—En el gabinete hay 18 secretarios y todos me están ayudando. Hay diversos gabinetes temáticos y yo los encabezo todos: de obra, vivienda y reconstrucción, programas sociales, agua. Los he convocado y los presido todos.

¿En seguridad, considera estrechar la relación con las alcaldías? ¿Con todas va de la mano?

—En todos los temas queremos tener una coordinación con las alcaldías. Voy a estar viendo a todos los alcaldes, estamos en coordinación con el 100% de ellos, independientemente de su fuerza política.

Ante lo que viene el próximo año con las elecciones, ¿cómo va a manejar esta relación con la oposición?

—Apenas tomé posesión, convoqué al Cabildo, esto fue bien recibido por el conjunto de alcaldes y alcaldesas. Todos los de oposición estuvieron en la reunión y todos hicieron comentarios positivos. Aunque convocamos para temas de la ola de calor y lluvias, tuvimos muchos planteamientos de otros temas que tuvieron libertad de expresar y los iremos acomodando.

El presidente López Obrador señaló al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada…

—El Presidente tiene mucha agudeza política, una gran capacidad de ver y prever cómo se van dando los acontecimientos políticos. Independientemente de quién sea el candidato de oposición, la CDMX es una ciudad progresista, se han logrado una cantidad de cosas. Todo se ha logrado no por los conservadores sino a pesar y a contrapelo de ellos.

Esta Ciudad lo que ha logrado lo ha hecho por la lucha de la ciudadanía, la participación de la gente y defender el punto de vista político, con la conducción del movimiento progresista y democrático.

¿No habrá uso del gobierno para ganar la elección de 2024?

—No lo hay, ni lo habrá. La contienda es entre fuerzas políticas, pero eso no quiere decir que el gobierno no tenga programa, no tenga rostro, no tenga una visión. Sí tenemos una concepción, la de la Cuarta Transformación, y eso se plasma en el ejercicio de gobierno que realizamos, es donde se reafirma nuestra visión progresista.

En cuanto asumió el cargo, los alcaldes, sobre todo Santiago Taboada y Mauricio Tabe, pedían “que no haya persecución política”, ¿cambiaría la percepción?

—No ha habido, no hay y no habrá. Es una convicción mía. Respetamos el credo de cada quien. Cada quien tiene una forma de pensar. Hay libertad en la Ciudad, ahora hay más, aquí se manifiesta la oposición con libertad.

¿Se dará seguimiento a la investigación del Cártel Inmobiliario?

—Es una investigación que no es del gobierno, la realiza la fiscalía. Lo que sí puedo decir es que tengo total confianza en la fiscal [Ernestina Godoy], la conozco desde hace muchos años, es una gente con honestidad, preparación. Están haciendo unas investigaciones, y desde mi punto de vista, son con elementos objetivos.

Ha mencionado este acento social, ¿de qué va esto?

—Vivimos en una sociedad con contrastes y desigualdades, es elemental apoyar a quien se encuentre en desventaja. Ayudar a equilibrar hasta donde sea posible, a que haya justicia. Ayudar al desvalido, al débil, al que se encuentra en pobreza. El gran reto es disminuir esas desigualdades. Eso no significa que no gobernemos para todos.

¿Algún programa o iniciativa que esté pensando?

—Cultura en los espacios públicos de los barrios, estamos preparando la iniciativa. Los mecanismos de conjunción de esfuerzos de las instituciones en colonias y barrios para ayudar en todos los sentidos.

¿Repotenciar el programa de las 333 colonias?

—Sí, es muy buen programa, ahí podemos agregar otros elementos para el mejoramiento, de ahí podemos retomar, potenciar y enlazar cosas.

¿Qué necesita el Metro para mejorar?

—Se está haciendo un montón. El presupuesto que tiene son más de 20 mil pesos, el más alto que ha tenido. Hay que agregarle lo de las obras especiales.

Se está invirtiendo, pero aún hay afectaciones, ¿qué se le dice a los usuarios?

—Hay que ver qué otras cosas faltan. Tenemos en el gabinete de seguridad un informe diario del Metro. Hemos estado viendo otras alternativas, como la compra de refacciones y herramientas. Y se harán otras cosas.

¿La línea 12 abrirá hasta que esté completamente segura?

—Eso ya está, todas las pruebas ya se hicieron. Ya está toda la parte metálica, de las columnas; pero hay maquinaria, escaleras, andamios, necesidad de limpiar los espacios donde se tienen las obras. Se está limpiando.

Cuando era secretario de Gobierno, dijo que las decisiones políticas las tomaba Sheinbaum y usted ejecutaba, ¿ahora?

—Tengo la responsabilidad de tomar las decisiones, tanto desde el punto de vista de tomarlas, como desde la responsabilidad elevada que esto significa. Para eso me informo y hacemos labor en equipo.

La joven de Amajac, ¿qué desenredó eso?

—Ya veníamos analizando cómo hacerlo, llegando dije "vamos para adelante".

¿Es de decisiones rápidas?

—Tiene que haberlas, tenemos un lapso histórico relativamente corto, si se aprovecha bien podemos hacer mucho. Hay que aprovechar el tiempo y eso es tomar decisiones, no podemos planear a largo plazo sino aprovechar el trabajo que ya se ha hecho; no comienza de cero.

¿Qué quiere concretar y que lo recuerden como jefe de Gobierno?

—La parte social. El aspecto ético más importante del ejercicio de gobierno es ver a lo social. Se van a ir precisando otros, también proteger a la gente de la gentrificación.

¿La Ciudad está en riesgo para el partido que representa?

—No lo veo así, no me toca a mí, pero sí puedo hacer un diagnóstico. Por eso decía que esta es una ciudad progresista que tiene mucho qué presumir. La Ciudad va en la ruta correcta.