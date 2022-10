Aún falta un paso para materializar reforma sobre matrimonios igualitarios: Mireles Sosa

Toluca, Méx.- Patricia Mireles Sosa, representante de la Cabildo Pro Diversidad Sexual del Estado de México A.C. (Codisem) señaló que si bien celebran la aprobación de los matrimonios igualitarios en el Estado de México, aún falta un paso para que se materialice la reforma y es su publicación en la Gaceta de Gobierno.

Recordó que cuando se reformaron las leyes para sancionar las terapias de conversión, tardaron hasta cinco meses en hacer la publicación, desde su aprobación en el pleno.

Tras la aprobación por mayoría de las reformas al Código Civil mexiquense, para legalizar los matrimonios igualitarios en el Estado de México, hace una semana, activistas de defensa a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTQ+ indicaron que van a trazar una estrategia que les asegure la entrada en vigor de las reformas.

Lo anterior, indicó, pues dejó dudas en ellos saber si el Poder Ejecutivo pretendía vetar la ley de las terapias de conversión, o fue un rezago sin intención de afectar a la comunidad LGBTTTQ+, por lo que estarán pendientes de que en un mes, a más tardar, estas reformas sean publicadas y entren en vigor.

"De hecho, vamos a hacer el conteo formal desde que se votó, se aprobó, hasta que pase al Poder Ejecutivo, vamos a buscar estadísticas de cuánto han tardado en la promoción de los derechos humanos para filtros heteronormados", añadió.

Agregó que es la estrategia que sigue, y que no pueden confiarse porque de no estar publicada en la Gaceta de Gobierno no entra en vigor y el Ejecutivo puede frenarla si tarda seis meses en hacerlo.

Indicó que si bien es un paso que haya avanzado en su aprobación por parte de los legisladores, la realidad es que los activistas no pueden confiarse, porque podría ser un circo mediático, el aval en el pleno, debido al proceso electoral que se avecina.

"Es que quizá podría llegar un momento en el que se detenga el proceso, quizá un mes podría ser razonable, pero si queremos dar seguimiento para que las autoridades en todos los niveles se den cuenta de que no nos vamos a quedar de brazos cruzados hasta que entre en vigor", apuntó.



