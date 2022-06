¿Aumento de un peso a tarifa era lo que exigían transportistas? Estas eran sus demandas

Este jueves el Gobierno de la Ciudad de México anunció que aprobó el aumento de 1 peso a la tarifa de transporte concesionado, actualización que entrará en vigor a partir del 15 de junio.

El incremento a la tarifa se aprobó a una semana de que miembros de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) se manifestaran y realizaran bloqueos en diferentes zonas de la ciudad.

Pero, ¿el aumento de un peso era la demanda de los transportistas? Aquí lo que pedían:

El pasado jueves 2 de junio miembros de la FAT realizaron bloqueos en diferentes puntos de la Ciudad de México y sus límites con el Estado de México en protesta por la negativa del Gobierno de Claudia Sheinbaum de autorizar un alza de tarifas del transporte público concesionado.

Los transportistas exigían el incremento de 3 pesos en la tarifa, por lo cual demandaban que quedara en 8 pesos para poder darle viabilidad económica al servicio.

“Los transportistas de la Ciudad de México no queremos más, pero tampoco menos. Sólo queremos que se nos haga justicia y que se nos otorgue un incremento inmediato y justo a la tarifa por 3 pesos para llegar a 8, porque en realidad el precio de una tarifa técnica hoy, analizados los precios de los insumos, de los autobuses y toda la carga social, sería de un mínimo de 13.50 pesos”, señalaron en un comunicado.

Entre sus inconformidades denunciaron también que el gobierno entrega un subsidio de 8.50 pesos a cada persona que transporta en la RTP (Red de Transporte de Pasajeros) y de 25.80 para quienes viajan en el autobús, porque sus costos reales para transportar a una persona son de 13.50 y 30.14 pesos. “Y quiere que nosotros demos un servicio de primera con una tarifa de quinta, y que nos quedemos callados. Pero eso ¡ya es imposible!”.

Gobierno pide a transportistas cumplir con 15 puntos para mejorar el servicio

Por su parte, el Gobierno de la CDMX delineó 15 puntos que deben cumplir los transportistas para mejorar el servicio, esto durante la reanudación de las mesas de trabajo con la Fuerza Amplia de Transportistas.

1. Que los conductores porten uniforme: pantalón oscuro y camisa blanca. Este es un viejo compromiso y no ha terminado de cumplirse.

2. Que todos los conductores pasen por los procesos de capacitación. Esto es apoyo para ellos, pero también es servicio para la ciudadanía.

3. El cumplimiento general del Reglamento de Tránsito.

4. Que no haya acompañantes, que el chofer no tenga acompañantes.

5. Eliminar las malas prácticas de manejo. Precisamente aquí hay una de las mayores quejas: que si el microbús se sube a la banqueta, que si rebasa por un lado prohibido, que si se cierra a los automovilistas, que si juegan carreritas.

6. Estrictamente, la Licencia plenamente regularizada. Esto se refiere en cuanto a los operadores.



En cuanto a las unidades:

1. Cromática acorde con la normatividad.

2. Un punto fundamental: Retiro total de los vidrios polarizados, esto constituye un factor de riesgo, de inseguridad, de intranquilidad para la gente.

3. Medidas de mantenimiento básicas: luces, puertas, pasamanos, frenos.

4. Seguros, el tema de los seguros. Si bien, no en todos casos, hay una parte que ha cumplido con eso, pero una parte no.



Ahora, en tercer lugar, por lo que se refiere propiamente a las actividades del servicio:

1. Evitar la acumulación en las bases.

2. Respetar las paradas preestablecidas.

3. Evitar el exceso de velocidad.

4. Respeto al Reglamento de Tránsito; y,

5. Registro estricto de todos los conductores en el Padrón de Choferes Asociados a la Unidad.

