Así transcurre un día en un Kiosco de pruebas Covid en la colonia Doctores

A unos metros de distancia del kiosco donde se aplican pruebas Covid-19, en el parque Lázaro Cárdenas, en la colonia Doctores, algunos jóvenes, sin cubrebocas, se ejercitan pese a que la zona de aparatos deportivos está acordonada porque esa zona lleva más de 15 días en semáforo rojo por el alto número de contagios.

“Aquí hay un gimnasio al aire libre y a pesar de estar acordonado la gente está haciendo ejercicio a un costado de donde se están realizando las pruebas Covid, ahí están los boxeadores que a diario se encuentran aquí”, comentó Miguel Ángel López, Coordinador Médico del Centro de Salud Atanasio Garza Ríos y encargado de realizar el test del primer filtro ubicado en el Kiosco de la Salud ubicado en Monumento a Lázaro Cárdenas, en Eje Central esquina con Doctor Erazo.

En un recorrido, algunos vecinos dijeron desconocer la existencia de los los kioscos mientras que otros explicaron que hay brigadas que visitan sus domicilios, invitándolos a realizarse la prueba en caso de que alguno de sus familiares haya tenido Covid-19 o que tengan sospecha de tener el virus.

“Hace como una semana o un poco menos, fueron a mi domicilio y me preguntaron si tenía algún caso de coronavirus o lo llegué a tener en mi familia, les dije que no, pero pues he tenido que salir por mi trabajo y tenía esa duda, entonces me dijeron de este kiosco, nada más vengo a quitarme la duda, ya que mi mamá ya está grande y podría ser la más perjudicada”, dijo Irma Ramírez, comerciante, vecina que se encontraba en la fila del kiosco esperando realizarse la prueba.

Con las visitas que se realizan casa por casa, los funcionarios aseguran que se ha incrementado el número de personas que acuden a realizarse la prueba, al menos en este kiosco.

Entre 80 a 100 personas son atendidas en una jornada, de las cuales 60 a 40 se consideran candidatas a realizarse el estudio, mientras que se visitan a 400 personas cada día en su casa.

Vecinos comentan que a pesar de que ellos sigan las medidas muchas otras personas no les importa.

“La gente no le toma la importancia que debe, yo tuve que salir la semana pasada por mi trabajo y en el transporte hay mucha gente que no lleva cubrebocas, protección, nada, yo si he seguido las medidas, pero mi sistema inmunológico no es fuerte, entonces me dicen que en el transporte es cuando me pudo atacar”, comentó Beatriz Cardoso, empleada de 32 años, quien se aplicó la prueba y esperará el resultado en los próximos días.