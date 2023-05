La mañana de este jueves 11 de mayo, usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan saturación en la Línea 3, 8 y 9.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) compartió en su cuenta de Twitter una captura de pantalla de las distintas estaciones de la Líneas 3 y confirmó que el avance de los trenes es continuo.

“Sí continuo”, “de qué sirve el cablebús y trolebús elevado si no pueden hacer qué la circulación de trenes funcione”, “Mentiras son todas mentiras”, comentario de los usuario.

Saturación en Constitución, Línea 8

Usuario del Metro compartieron en redes sociales su molestia por la saturación que presenta Constitución de la Línea 8.

“Si, aja y no sirve la línea 8, esta colapsada, que poca m... pónganse a trabajar antes de poner mentirotas”, “Ya ahora qué pasó en la #l8 no se puede ni siquiera entrar, además que los pocos trenes que llegan vienen llenos desde la estación UAM y tus colaboradores no los evacuan”, “No dejan ingresar a la estación nos tienen parados en los torniquetes”, son algunos de los comentarios de usuarios que se encuentran en las instalaciones y en espera de abordar el Metro.

¡Pantitlán! Así luce la estación de la Línea 9

EL UNIVERSAL se encuentra en un recorrido y Pantitlán de la Línea 9 luce saturada esta mañana, como todos los días.

¡Atención! Este jueves ya se registra alta concentración de usuarios en la estación Pantitlán.



🚇 Personal del SCT Metro realiza filtros para evitar que se saturen los espacios por donde abordan los pasajeros los trenes.



Video: Alberto González / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/1nhzQp8iaE — El Universal (@El_Universal_Mx) May 11, 2023

Avance de los trenes en el Metro CDMX

De acuerdo al Metro de la CDMX la Línea 3, 4, 6, 8, A y B presentan una espera de 5 minutos. Mientras que la Línea 1, 2, 5, 7 y 9 sólo 4 minutos. El avance es continuo en la Línea 12 con 3 minutos de espera.

Toma tus precauciones y recarga con anticipación tu tarjeta de Movilidad Integrada.

Avance de trenes. Foto: @MetroCDMX

