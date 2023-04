El Gobierno de la Ciudad de México, que dirige Claudia Sheinbaum, dio un contrato por adjudicación directa al asesor de comunicación y consultor político Antoni Gutiérrez-Rubí para capacitar y asesorar a la Coordinación General de Comunicación Ciudadana, pero esta dependencia no cuenta con evidencias del trabajo realizado.

Lee también: Chocan aviones en pista de rodaje del AICM

A través de solicitudes de acceso a la información se requirieron los informes mensuales y las pruebas documentales del contrato firmado el 28 de julio de 2022 con Gutiérrez-Rubí, que se ha desempeñado como asesor político de candidatos presidenciales en América Latina y España. En 2022 fue el asesor principal de Gustavo Petro, en la campaña que lo convirtió en presidente de Colombia.

De acuerdo con el contrato, del que se tiene copia, el consultor debía elaborar un informe mensual de las actividades realizadas entre el 29 de julio y 31 de diciembre de 2022 a cambio del pago de sus servicios. En la información presentada por el gobierno no se encontró ningún documento elaborado por Gutiérrez-Rubí que incluya su logotipo, membrete, firma o algún distintivo suyo o de alguna empresa donde labore.

En cambio, se presentó un informe de actividades membretado con logos del gobierno y cinco reportes mensuales que consisten únicamente en publicaciones de las cuentas del Gobierno de la Ciudad de México en Twitter, Facebook, Instagram y Tik-Tok, en las que se comparte información para el uso de las ecobicis, la cartelera del programa cine en la ciudad, el recordatorio del día mundial del peatón, anuncios de aplicación de la vacuna contra el Covid, la invitación al desfile de Día de Muertos, entre otros.

De acuerdo con la versión de los funcionarios que mostraron los documentos por transparencia, estas publicaciones son el resultado de la capacitación que habría impartido el consultor político, pero al requerirles los entregables de dicha capacitación y asesoría se argumentó que se realizó por zoom, no fue videograbada y no existen videos ni fotografías de las sesiones.

Paulina Silva, directora de Comunicación del Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que lo presentado como evidencia son los resultados finales de la capacitación.

“Que no haya grabaciones no quiere decir que no haya evidencias, puesto que presentaron el resultado final. Las sesiones no se graban”, confirmó.

Claudia Sheinbaum es una de las aspirantes a la Presidencia de la República por el partido Morena; junto con ella se hallan Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador decidirá la candidatura presidencial por medio de encuestas de posicionamiento.

El contrato con Antoni Gutiérrez-Rubí fue adjudicado por la Secretaría de Administración y Finanzas y está firmado por el director General de Administración y Finanzas, José María Castañeda Lozano, y Luis Corral Zavala, director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios.

También tiene la firma de Gutiérrez-Rubí, de Sebastián Ramírez Mendoza, entonces coordinador General de Comunicación Ciudadana y actual presidente de Morena en CDMX, e Israel Bahena Barbosa, que fungía como director ejecutivo de Estrategia Comunicativa.

El servicio de asesoría en comunicación digital y capacitación digital para la optimización de los procesos de difusión, percepción y opinión pública del Gobierno de la Ciudad de México costó 643 mil 125 pesos.

El prestador de servicios también habría llevado a cabo un análisis de la percepción ciudadana respecto a la aplicación de políticas públicas, pero en las evidencias proporcionadas tampoco se mostró ningún documento que contenga esa evidencia.

“Si el prestador no acredita fehacientemente la realización del servicio requerido no se considerará por realizado el mismo”, se lee en la cláusula séptima de las obligaciones del prestador de servicio en el contrato.

Se explica que la metodología consistió en “identificar las áreas de oportunidad, a fin de optimizar las habilidades de difusión de análisis de contenido, brindando capacitación a los equipos técnicos responsables”.

El contrato obliga al estratega político a acatar las leyes de los procesos electorales mexicanos y la “veda electoral”; en caso contrario, se especifica que la responsabilidad será solamente suya.

Se contactó a Gutiérrez-Rubí por correo electrónico y confirmó que las sesiones no fueron grabadas, pero aseguró que existe una carpeta con el material de las capacitaciones. Al solicitarle este material respondió que eran propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.

“Hice la formación en los términos acordados con el cliente y, como es natural, los contenidos formativos y recomendaciones son de su propiedad”, dijo.

Renglones casi idénticos

En una primera respuesta, el Gobierno de la Ciudad de México se negó a entregar copias de las evidencias documentales y dio acceso a ellas a través de una consulta in situ. La Coordinación de Comunicación presentó un expediente de 65 hojas que consiste, en su mayoría, en publicaciones en redes sociales de la cuenta oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Se tuvo que realizar una nueva solicitud de información para que el Gobierno de la Ciudad de México entregara los documentos que ya se habían revisado de manera presencial, y que no se permitieron fotocopiar en su momento.

Para justificar el contrato, Comunicación entregó un informe de actividades membretado con logos de la dependencia de gobierno, no del asesor, en el que se describen los servicios que el proveedor brindó entre agosto y diciembre de 2022.

Sin embargo, este documento repite la misma redacción del anexo técnico del contrato. En la cláusula “actividades para el prestador de servicio”, se detallan las tareas que el asesor está obligado a realizar. Hay líneas que tienen un contenido idéntico.

De acuerdo con este informe, los servicios consistieron en el asesoramiento en el adecuado uso, diagnóstico y atención de redes sociales, desarrollo de estrategias de comunicación digital asertiva y reingeniería de las operaciones digitales.