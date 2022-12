Arman Consejo Consultivo para mejoras en el Metro

Tras considerar que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha enfrentado una campaña en su contra, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, instaló el Consejo Consultivo del organismo y retó a sus integrantes a que propongan un nuevo plan maestro.

“Este Consejo Consultivo, si me aceptan el reto, no solamente es la operación actual lo que estamos haciendo, sino la larga vida del Metro de la Ciudad de México y su vinculación con otros sistemas de transporte colectivo […] Creo que es un gran documento de, no solamente las obras que estamos haciendo, sino un gran legado que dejaremos en este gobierno a las siguientes administraciones”, puntualizó.

Ayer, en las instalaciones del Palacio de Gobierno, fue instalado dicho órgano que está integrado por exdirectores del Metro, entre los que destaca el diputado local perredista Jorge Gaviño; ingenieros, colegios, responsables del Metro, instituciones como el IPN, UAM y la UNAM, y el sindicato del STC a cargo de su dirigente, Fernando Espino.

El objetivo de este consejo, explicó el director del Metro, Guillermo Calderón, quien fungirá como coordinador, será ser un órgano que emitirá lineamientos, criterios y opiniones sobre el mejoramiento del servicio, mantenimiento de equipo, instalaciones, funcionamiento técnico y operativo de las líneas y planificación sobre ampliación, construcción y proyección de la red de servicio.

“Será este Consejo Consultivo, integrado por especialistas en los campos de administración, ingeniería, operación, mantenimiento, planificación, movilidad e innovación tecnológica, quienes aportarán una visión clara y objetiva que orientará los procesos de transformación del Metro, pensando en los usuarios, buscando que sus viajes cotidianos sean más rápidos, confiables y seguros”, apuntó.

Al respecto, Jorge Gaviño, quien será consejero, comentó que el Metro está viviendo una cirugía mayor que está generando presión en otras líneas, por lo que destacó la importancia de esta instalación para ayudar a encontrar las mejores soluciones para que el sistema opere de manera segura, eficiente y confiable, aunque, dijo, no será fácil.

“Se dice que en política y en administración pública las sorpresas son errores, por eso no podemos tener sorpresas en el Sistema de Transporte Colectivo. El universo de usuarios del Metro es enorme y diverso, lo usan trabajadores, estudiantes, maestros y maestras, enfermeras, empresarios, turistas, doctores, abogados, comerciantes, niños, niñas y adultos mayores, no será fácil, pero tenemos que entrarle, es por nuestro Metro”, refirió.

Ve campaña

La jefa de Gobierno destacó que el Metro, más que problemas, tiene una campaña en contra: “Para mí es una campaña en contra de una institución y sus trabajadores, y nuestra obligación pues es fortalecer al Metro de la Ciudad de México”.

Recordó que durante la presente administración se han realizado grandes proyectos para mejorar al STC como el Proyecto Metro Energía, la modernización de la Línea 1 y la extensión de la Línea 12.