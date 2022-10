Aprueban matrimonios igualitarios en el Edomex

Toluca, Méx.— Banderas arcoíris ondearon dentro y fuera de la Cámara de Diputados en el Estado de México; ayer la entidad se convirtió en la número 29 de 32 en México en aprobar los matrimonios igualitarios. Tras 18 años de lucha, las organizaciones LGBTTTIQ+ celebraron con besos y música lo que calificaron como “un logro de la democracia”.

Ayer, con 50 votos a favor de Morena, PT, Movimiento Ciudadano y PRD, 16 en contra del PAN y PRI y seis abstenciones, los diputados avalaron por mayoría el dictamen que reforma los artículos 4.1 bis, 4.4, fracción IX del artículo 4.7, 4.72, 4.403 y 4.404 del Código Civil del Estado de México, considerando iniciativas que se mantuvieron congeladas por 18 años y que en esta Legislatura fueron propuestas morenistas y perredistas.

Por la mañana, los representantes de la comunidad LGBTTTIQ+ se reunieron frente al acceso principal del Palacio Legislativo, colocaron pancartas, enormes lonas y esperaron pacientes la lectura del dictamen.

A la Cámara de Diputados mexiquense también llegaron representantes de grupos de defensa de la familia para manifestar su postura: “¡Nos vamos a casar les guste o no!”, les gritaron integrantes de colectivos.

En el recinto estuvieron la secretaria general de Morena, Martha Guerrero, y el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, quien dijo que como parte de la comunidad, la aprobación construye una sociedad mexiquense igualitaria.

En el interior, los diputados vivían un ambiente festivo, los del PRD, Morena, PT colocaron en sus curules las banderas y algunos en la solapa de su traje o saco portaron un aditamento que los identificó a favor del movimiento. En la sesión hubo posicionamientos a favor y ninguno en contra, y hasta ofrecieron disculpas para la comunidad por el rezago, por no haber agilizado este dictamen que representa el respaldo de sus derechos, pues en la entidad “no hay ciudadanos de primera o de segunda”.

“Estamos reduciendo la desigualdad, haciéndole saber al país que en el Estado de México no dejamos a nadie atrás”, afirmó Paola Jiménez (PRI), una de las legis- ladoras que impulsó esta dictaminación, quien aclaró: “Quienes voten pensando en su siguiente elección y no en su deber con la siguiente generación, no han entendido que los privilegios que hoy gozan no se trata de cómo les beneficien a ustedes.

“Es un gran paso, nos tardamos, pero lo hicimos. Me permito ser voz de aquellas madres, hijos, hermanos, que han estado ahí y han abandonado los prejuicios, que han entendido que el amor sí lo puede todo. Tomo esta tribuna por aquellos que les han hecho sentir que se tienen que dar un beso a escondidas, por aquellos que han defendido que el amor no puede ser nada más limpio y puro, por aquellos que pensaron en el suicidio porque no les dejaron amar a quien querían”, sub- rayó la priista.

Entre los panistas y MC, los legisladores de Morena, además del PT, ofrecieron disculpas por el retraso y coincidieron en que es un paso, de muchos pendientes para la comunidad.

“Con la aprobación de este dictamen no hay agresión ninguna al matrimonio ni a la familia en la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se casen. Al contrario, lo que hay es un cauce para realizar la pretensión que tienen esas personas de ordenar sus vidas con arreglo a las normas y exigencias del matrimonio y de la familia. No hay una conculcación de la institución matrimonial, sino justamente lo opuesto”, refirió la diputada morenista Anaís Burgos.

Afuera, un beso entre Ricardo y Ernesto fue la imagen que reflejó casi dos décadas de lucha por parte de los activistas en el Estado de México para lograr la legalización de los matrimonios igualitarios.

“Es uno de los pasos más importantes para la comunidad LGBTTTIQ+, porque hemos pugnado por la defensa de nuestros derechos, no como un privilegio para un sector de la población, sino como el respaldo de una sociedad mexiquense democrática e igualitaria”, dijo Ricardo Torres, de la asociación Fuera del Clóset.