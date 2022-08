Aprueban iniciativa a favor de comunidad LGBT en CDMX; no podrán ser candidatos personas con antecedentes de discriminación

El Parlamento de las personas que pertenecen o se identifican con la población LGBTTTIQ+, organizado por el Congreso de la Ciudad de México, aprobó una iniciativa para que no se les permita ser candidatos a personas con antecedentes de discriminación.

Esta iniciativa, a decir de los parlamentarios, va dirigida para que diputadas como América Rangel, del PAN, no vuelvan a ser postulados a cargos de elección popular.

“Es necesario poner un freno a aquellas candidaturas que se construyen sobre discursos de odio y a la par, impedir que aquellos políticos y funcionarios públicos, que hayan cometido actos de discriminación, puedan seguir accediendo a cargos de elección popular. La iniciativa que hoy se presenta busca modificar los artículos 18, 19, 20 y 21 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para prohibir el acceso a candidaturas a personas que hayan sido sancionadas por actos de discriminación siendo funcionarias públicas o en actos de campaña”, explicó Camila Reyes, integrante de este parlamento.

Además, dijo, se faculta al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a anular candidaturas por este motivo.

Otro de los integrantes de este parlamento LGBTTTIQ+, apuntó que estas expresiones no son libertad de expresión, sino discursos de odio.

“No es libertad de expresión cuando se da un discurso de odio, y pues debido a que no existen este tipo de medidas han llegado personas a cargos públicos como, me atrevo a decir, a la diputada América Rangel que cada día se ha empeñado en dar discursos de odio a la población LGBTTTIQ+, incluso a la población gestante y no podemos permitir que nos esté representando una persona así en el ámbito Legislativo”, puntualizó.

Al respecto, el parlamentario Abraham Torres precisó que al impedir que personajes con antecedentes de discriminación lleguen al ámbito Ejecutivo o Legislativo, se garantiza que no se toque o modifiquen los espacios ganados por la comunidad.

La iniciativa aprobada se turnó a las comisiones de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso para que pueda ser tomada en cuenta.

