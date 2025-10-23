Las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Ciudad de México dieron a conocer un acuerdo por el que se aprueba el calendario y el formato de las mesas de trabajo con alcaldías y organismos autónomos para recibir sus propuestas presupuestales para el próximo año.

Estas mesas comenzarán el martes 18 de noviembre y concluirán el viernes 5 de diciembre.

Los primeros en acudir a estas mesas de trabajo en el Congreso local serán las y los 16 alcaldes y posteriormente los titulares del Tribunal Electoral, Tribunal de Justicia Administrativa, Instituto de Transparencia, Consejo de Evaluación, Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General de Justicia, Instituto Electoral, Universidad Autónoma, y la Comisión de Derechos Humanos.

“Cada mesa de trabajo se llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, y tendrá una duración máxima de 2 horas”, señala el acuerdo.

