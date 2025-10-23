Más Información

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

Las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda del dieron a conocer un acuerdo por el que se aprueba el calendario y el formato de las mesas de trabajo con alcaldías y organismos autónomos para recibir sus para el próximo año.

Estas mesas comenzarán el martes y concluirán el viernes 5 de diciembre.

Lee también:

Los primeros en acudir a estas mesas de trabajo en el Congreso local serán las y los 16 alcaldes y posteriormente los titulares del Tribunal Electoral, Tribunal de Justicia Administrativa, Instituto de Transparencia, Consejo de Evaluación, Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General de Justicia, Instituto Electoral, Universidad Autónoma, y la Comisión de Derechos Humanos.

“Cada mesa de trabajo se llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, y tendrá una duración máxima de 2 horas”, señala el acuerdo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]