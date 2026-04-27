Debido a la Fase 1 de contingencia ambiental, este domingo las actividades del Zocalito de las Infancias estuvieron abiertas únicamente hasta el mediodía.

Las familias que llegaron después de las 12:00 horas eran informadas que las actividades de este último día del Zocalito se cancelaron por los altos índices de contaminación.

Durante un recorrido de EL UNIVERSAL se pudo apreciar a cientos de familias que acudieron por la mañana a la Plaza de la Constitución para disfrutar de las atracciones que se colocaron para celebrar a las niñas y niños.

Por ejemplo, los pequeños aprovecharon para vestirse de bomberos y recibir adiestramiento para apagar incendios. También estuvieron en el mercadito lúdico donde aprendían a comprar, vender y emprender.

Asimismo, los menores se tomaban fotografías con luchadores, botargas y con las figuras de osos polares, pingüinos y caimanes que se colocaron. Por desgracia, la función de lucha libre programada se tuvo que cancelar.

“Muy bonito, lástima que fue poco tiempo”, comentó un padre de familia.

Los asistentes tampoco pudieron jugar en una pista de hielo que ya estaba siendo descongelada.

Grandes y pequeños disfrutaron de un pabellón con aspersores de agua que era como un oasis ante las altas temperaturas.

Las actividades del Zocalito de las Infancias terminaron este domingo, pero desde el sábado no pudieron ser disfrutadas al 100% por la contingencia ambiental.

Se habían instalado espacios interactivos como un pabellón de robótica con pista para experimentar con tecnología, un mercadito lúdico, así como un área de profesiones que les permitirá imaginar su futuro en distintos oficios y responsabilidades públicas. Para la primera infancia, hubo actividades dirigidas a niñas y niños de tres meses a tres años, enfocadas en el desarrollo motriz y la estimulación temprana.

Se ofrecieron talleres educativos y dinámicos como primeros auxilios, promoción de derechos humanos y actividades artísticas como graffiti y stencil, así como circuitos viales didácticos para fomentar la cultura de la movilidad. Se integraron espacios recreativos con botargas, concursos temáticos y tirolesas que enriquecerán la experiencia de juego. Hubo canchas de futbol y basquetbol y sitios para box y lucha libre.

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