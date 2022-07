Aparecen más bardas con la leyenda "#EsClaudia"; Sheinbaum agradece

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo que está recibiendo en distintos estados del país, en donde aparecen bardas pintadas con la leyenda #EsClaudia.

Al ser cuestionada sobre estas pintas, respondió que “pues agradecemos el apoyo que estamos recibiendo”.

Asimismo, subrayó que esta estrategia no es impulsada por ella, y criticó que la oposición esté muy preocupada por esta cuestión que hasta las está pintado de blanco.

Leer más: Primeros felinos rescatados llegan al Zoológico de Chapultepec

“Están muy preocupados yo creo, porque para qué andan pintando las bardas de blanco… yo… como decimos, no es una estrategia que sea por parte nuestra ni mucho menos, son acciones que están saliendo y no sé por qué están tan, tan, tan preocupados”, señaló.

En este sentido, indicó que no viola ninguna ley al asistir a mítines en Coahuila o el Estado de México.

Leer más: ¡Tómalo en cuenta! Este fin de semana L1 del Metro suspenderá tramo de Observatorio a Isabel la Católica

“Estamos asistiendo a lo que permite la ley, no estamos violando ninguna ley, ningún código; sino sencillamente estamos asistiendo a distintos eventos, a algunos de ellos los convoca nuestro partido y no estamos violentando nada”.

Y añadió: “Lo que estamos haciendo son eventos de unidad en nuestro partido; es decir, no hay… no se está llamando a votar por nadie, no se está violando ninguna veda electoral, no se está violando, sino son eventos de unidad del partido en donde participamos”.