Ante caso “inédito” del presidente de la Jucopo, Von Roehrich, hoy prófugo, diputados definirán remplazo

La diputada Martha Soledad Ávila Ventura consideró que es un caso inédito que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México, que ocupa el panista Christian Von Roehrich, sea investigado por Fiscalía de la CDMX por presuntos casos de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, de manera que será el Pleno quien deba definir quién asumirá la presidencia.

“Ni en la Asamblea Legislativa ni en el Congreso se había dado esto, yo quiero hacer referencia al artículo 38 de la Constitución federal en su fracción V que prevé que se suspendan los derechos políticos de una persona por estar prófuga de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que se prescriba la acción penal”, dijo.

Al señalar que es inédito, indicó que quien tendrá que resolver la situación de la presidencia de la Jucopo, “con este artículo queda claro que no es diputado ni el presidente”, entonces el pleno del Congreso deberá determinar quién va a asumir la presidencia de la junta.

A la par, denunció que se han recibido mensajes, sobre la cancelación de comisiones legislativas, toda vez que hoy había dos que iban a sesionar para hacer dictámenes importantes para la ciudadanía, relacionados con la simplificación administrativa y la reactivación económica, que “simplemente los panistas que tienen la presidencia no las van a llevar a cabo, ellos hacen una narrativa sobre que hay parálisis Legislativa, pero son ellos quienes la han provocado”, advirtió.

Adelantó que no descartan un sabotaje en la aprobación del presupuesto por parte de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), que, si bien no tienen los votos para que no salga su aprobación, sí cuentan para hacer un sabotaje, porque están en medio del trabajo del presupuesto de la ciudad, y su posición será en contra de la ciudadanía.

“Es presupuesto que tiene que ver con las alcaldías, pero ante esto, los diputados del PAN que deberían entender que lo del coordinador Christian Von Roehrich es un asunto judicial, y que en lo legislativo, los diputados cobran por su trabajo”, puntualizó.

