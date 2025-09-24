Más Información

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Tras cancelación, Jimmy Kimmel vuelve al aire y atiza a Trump: "No aguanta las bromas"

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Diputados avalan a Óscar Daniel Del Río Serrano como titular del Órgano Interno de Control de la FGR

Luisa Alcalde y Alito Moreno intercambian dimes tras denuncia contra el “Cártel de Macuspana”

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) reportó que en siete alcaldías de la capital más de la mitad de las mujeres jóvenes de entre 15 y 29 años trabajan en la informalidad, debido a que al pasar 31 horas a la semana en los cuidados y el hogar, “necesitan encontrar un trabajo flexible”.

Según el estudio Mujeres Jóvenes en la Ciudad de México 2025, Xochimilco y Cuauhtémoc son las demarcaciones donde mayor informalidad en este sector de la población hay, con 71% y 60% del total, respectivamente. Las demás son Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Revela que la capital forma parte de las entidades donde 74% de este sector refiere que su primer empleo fue informal.

En promedio, las mujeres que estudian y tienen un empleo en la capital pasan 31 horas realizando actividades no remuneradas (cuidado y el hogar); y las que no trabajan ni estudian llevan a cabo estas actividades más de 57 horas a la semana.

Sólo en Coyoacán, Benito Juárez, Azcapotzalco y Cuajimalpa hay una mayoría de mujeres jóvenes que trabajan en servicios profesionales; en el resto de las demarcaciones lideran comercio y restaurantes.

Refiere que en la capital, 10% de las mujeres de entre 15 y 29 años son emprendedoras, siendo la alcaldía Cuauhtémoc la que tiene mayor porcentaje, con 19%.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Fernanda García, directora de Sociedad del Imco, mencionó que tener un primer empleo formal entre los 15 y 29 años es clave para mantener esta tendencia a lo largo de la vida laboral. “No es determinante, pero sí hay una alta probabilidad de que si se tiene un primer empleo informal así, continúe”.

