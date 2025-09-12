Más Información

Tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) a elaborar un protocolo de circulación de vehículos de carga que transportan hidrocarburos y materiales peligrosos en la Ciudad de México.

Este protocolo se construirá en coordinación con el gobierno federal y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). “Un protocolo para la ciudad sobre qué tipo de transportes deben de estar transitando por nuestras calles y de qué manera”, indicó.

En conferencia de prensa, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, mencionó por su parte que el artículo 27 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que los vehículos con estas características deben sujetarse a circular por las rutas, horarios e itinerarios de carga y descarga, dados a conocer por las autoridades.

Antes, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se buscará fortalecer la seguridad en el traslado de combustibles.

