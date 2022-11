Alistan módulos de vacunación contra covid para niños de 5 a 11 años en 46 municipios del Edomex

Toluca, Méx.- El martes 29 y miércoles 30 de noviembre se instalarán módulos regionales en 46 municipios mexiquenses en donde se aplicará primera o segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 a niños de cinco a 11 años de edad, que aún no se han vacunado o no han completado su esquema.



Los gobiernos federal y del Estado de México informaron que los menores de cinco a 11 años podrán inmunizarse en cualquiera de los módulos sin importar su municipio de residencia, presentando CURP o acta de nacimiento, comprobante de domicilio y expediente impreso con código QR que pueden descargar en el sitio www.mivacuna.salud.gob.mx; quienes acudan por segundas dosis deben agregar el comprobante de la primera aplicación.

Los menores tendrán que acudir acompañados de una persona mayor de 18 años, preferentemente su madre, padre o tutor, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, sin importar inicial del apellido paterno durante el 29 y 30 de noviembre.

Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Aculco, Jilotepec, Villa del Carbón, Tenango del Valle, Tianguistenco, Toluca, Huixquilucan, Lerma, Otzolotepec, Amatepec, Luvianos, Tejupilco, Temascaltepec, Tlatlaya, Tenancingo, Ixtapan de la Sal, Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Victoria, Zacazonapan, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Naucalpan, Acolman, Temascalapa, Teotituacán, Tlalnepantla, Tecámac, Zumpango, Amecameca, Chimalhuacán, Texcoco y Nezahualcóyotl, son los municipios donde funcionarán los módulos.

Las autoridades reiteraron que la vacuna es gratuita y segura, por lo que no es necesario pernoctar o llegar de madrugada a los módulos y, en la medida de lo posible, tratar de escalonar su arribo para no exponerse a largas filas o aglomeraciones que pongan en riesgo su salud, además de acudir desayunados y, en caso de estar en algún tratamiento, tomar puntualmente sus medicamentos.



La Secretaría de Educación del Estado de México propiciará todas las condiciones y alternativas para que los menores de edad asistan a ser vacunados, lo que les permitirá que no sean afectados en su desempeño escolar.



Las autoridades exhortaron a la población a continuar con las medidas sanitarias preventivas, aún después de haber sido vacunados, como el uso correcto de cubrebocas, caretas y/o goggles, lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia.

