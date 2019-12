Alista Info compra de nuevo edificio sede, afirma titular

Luego de agradecer al Congreso de la Ciudad de México los 40 millones de pesos más a su presupuesto para 2020, el presidente del Instituto de Información Pública (Info), Julio César Bonilla Gutiérrez, adelantó que ese dinero será para la adquisición de un edificio y renovar el equipo electrónico.

“La gestión de información pública ha crecido tanto que son insuficientes las instalaciones que ocupamos, por lo que nos urge un nuevo inmueble, así como cambiar nuestra plataforma, dado que este 2019 lo cerraremos con la cifra histórica de casi 165 mil solicitudes de información pública”, reveló.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el comisionado reconoció el apoyo de la titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, Guadalupe Morales Rubio, al incrementarle el presupuesto, con lo que de 143 millones 448 mil 360 pesos que preveían recibir para 2020 ahora le serán entregados un total de 183 millones 448 mil 360.

Sin embargo, aclaró que estos 40 millones adicionales que recibirá el próximo año “no serán para la contratación de personal o incrementos salariales, como pudiera pensarse, más bien serán exclusivamente para mejorar la infraestructura y tecnología del instituto, que nos hace mucha falta”, comentó.

Bonilla Gutiérrez reveló que este 2019 “vamos a llegar al límite, pues hemos alcanzado la cifra histórica de 165 mil solicitudes de información pública, que coloca a la Ciudad de México como la que más atiende este tipo de peticiones”, refirió.

En cuanto a la ubicación y condiciones del nuevo inmueble del Info para 2020, el comisionado aceptó que “aún no lo tenemos, pero una cosa es segura: ya no cabemos aquí. He de añadir que nuestras situación no sólo es cuestión de espacio, sino de necesidades de información pública y transparencia en todos los rubros”, enfatizó.

Explicó que el organismo a lo largo de este 2019 recibió más de 26% de las solicitudes del país; es decir, la capital es la entidad con mayor número de solicitudes registradas, después de Jalisco y Nuevo León.

Pese a ello, destacó que el instituto presenta una obsolescencia de al menos 10 años en el sistema tecnológico, “pues el servidor está a 98% de su capacidad, que ayuda en la transparencia, contra la corrupción, fiscalización y de archivos, por lo que no sólo requerimos de una plataforma nacional de estos sistemas, sino de desarrollar las plataformas tecnológicas que deben estar a la altura de la necesidad de los ciudadanos”, manifestó.

Incluso, sostuvo que en el país ningún servidor en materia de información pública ha llegado a esa capacidad, lo que significa poner en riesgo a 143 sujetos obligados y la tutela del derecho a la información de la Ciudad, “porque el sistema Info estuvo a punto de colapsar cuatro veces este año”, dijo.

Empero, con la renovación de la plataforma, confía que en 2020 lograrán ampliar la información pública de los partidos políticos, sindicatos, organismos autónomos o descentralizados, lo mismo que lograr la transparencia de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en la Ciudad de México.

Recordó que a principios de noviembre pasado, cuando acudió al Congreso para presentar la solicitud de presupuesto, pidió alrededor de 300 millones de pesos, dado que en los últimos cinco años este organismo tuvo un incremento de 13%; es decir, 2.6% anual, aunque en 2018 y 2019 les fue designado el mismo techo presupuestal, de 143 millones 448 mil 360.

Y así fue. Sólo que durante la pasada aprobación del Paquete Económico para 2020 resultó sorpresivo que le fueron descontados 150 millones de pesos al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), de los cuales 40 millones les fueron canalizados al Info, “los que fue bienvenido por todo el instituto”, enfatizó Bonilla Gutiérrez.

Además, destacó que la reunión que tuvo con los diputados que conforman las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto, y Cuenta Pública del Congreso local “parece que resultó más fructífera de lo que pudiera pensarse, ya que justamente les planté la urgencia por mudarnos de inmueble y renovar nuestra plataforma. Y justamente esos 40 millones de pesos adicionales serán para eso”, reiteró.

Reconoció que el trato que en la Ciudad de México ha recibido este órgano autónomo por parte de los tres poderes de gobierno, incluso por los órganos constitucionalmente autónomos, “ha sido digno, respetuoso y de mucha coordinación”, afirmó el comisionado.