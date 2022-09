Alianza PAN-PRI-PRD es "inmejorable" en Edomex, afirma dirigente local de Acción Nacional

NAUCALPAN, Méx.- “Para el Estado de México hay tiempo” para afianzar la alianza PAN-PRI-PRD rumbo a la gubernatura mexiquense, porque el proceso electoral empieza hasta enero, afirmó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Anuar Azar Figueroa en entrevista con EL UNIVERSAL.

Al ser cuestionado sobre si la ruptura de la alianza “Va por México” por parte de la dirigencias nacionales del PAN, PRD y PRI pondría en riesgo una candidatura común entre estos tres partidos para el Estado de México, Anuar Azar afirmó que no quería abonar más la división “estoy convencido de que la coalición es una herramienta necesaria y útil para los mexiquenses”.

Anua Azar apuntó al mismo tiempo que “apoyo en todo a mi presidente nacional” del PAN Marko Cortés e indicó que el dirigente nacional del PRI –Alejandro Moreno- así como la legisladora federal “están en su derecho” de fijar su postura en cuanto a la permanencia del Ejército en las calles “sin embargo ha sido un tema fundamental rechazar la militarización del país”.

No obstante confió en que el rompimiento que se vive entre las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD, no afecte la alianza mexiquense, “para el Estado de México hay tiempo, el proceso electoral empieza hasta enero”. Además “aquí en el Edomex la relación con las tres dirigencias es muy buena, inmejorable porque compartimos un proyecto”

“En el Edomex no hay tensión, porque -el desacuerdo nacional- es un tema que no surge en el Estado de México y no tiene actores locales”, apuntó Anuar Azar al señalar que –la ruptura- es un tema de la escena nacional.

Cabe recordar que el Consejo Estatal del PAN aprobó esta semana que su presidente Anuar Azar podrá iniciar diálogo con las fuerzas políticas mexiquenses, con excepción de Morena, para el proceso electoral del 2023.

