Alcaldía Benito Juárez ficha a Miguel España como nuevo director de Chilangos FC

La alcaldía Benito Juárez ‘fichó’ al exfutbolista Miguel España para que sea el nuevo director técnico de Chilangos FC, equipo de la alcaldía que milita en tercera división profesional.

“Nuestro único objetivo es que hagan las cosas y las hagan bien, y queremos por supuesto verlos campeones y así será una temporada más de Chilangos, un equipo de la Ciudad de México con mística, con valores y con muchísimo empuje, eso es lo que queremos también con la llegada de Miguel España, gente que jugó, gente que conoce y, sobre todo, gente que ha tenido una trayectoria impecable, ese es el ADN de Chilangos, eso es lo que queremos transmitir”, destacó el alcalde Santiago Taboada.

Acompañado por el nuevo cuerpo técnico del club, el alcalde se comprometió a seguir impulsando al equipo el cual tiene como sede la cancha de futbol del Deportivo Benito Juárez, avalada por la Federación Mexicana de Fútbol.

Asimismo, reconoció a Miguel España por aceptar la invitación para encabezar a Chilangos en la próxima temporada.

Lee también: ¡No queremos vivir con miedo!, comunidad médica exige justicia por Alejandra Zárate, patóloga asesinada en CDMX

Al respecto, Miguel España agradeció el apoyo a la junta directiva del club y a los jugadores por el caluroso recibimiento, y destacó el compromiso que tienen con este proyecto llamado Chilangos.

“Es un proyecto serio, desde que llegué me he sentido como en una familia, no esperaba todo esto que rodeaba y la verdad es que estoy muy orgulloso de estar aquí. Santiago, en verdad te lo agradezco, a toda la junta directiva. Esperemos que así como estamos terminemos así, darles muchas alegrías y que lo disfrutemos todos”.

En su oportunidad, el presidente del club Chilangos, Raif Shahin Ishac, destacó la disposición del alcalde Santiago Taboada para apoyar al club y con ello fomentar el deporte entre los jóvenes.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/acmr