Las inconformidades expresadas por quienes se oponen al proyecto de la Utopía en la alcaldía Xochimilco son un asunto político, aseguró la edil Circe Camacho.

Este viernes, la edil compareció ante las comisiones unidas de Administración Pública Local, de Alcaldías y Límites Territoriales, y la de Gobierno y Políticas Públicas del Congreso de la Ciudad de México a siete meses de iniciar el cargo como alcaldesa de Xochimilco.

El pasado 15 de mayo se canceló el encuentro que tenían autoridades del gobierno capitalino con ciudadanos a fin de que se les diera a conocer a la ciudadanía el proyecto que se ejecutará en el Centro Deportivo Xochimilco. Algunos vecinos y jugadores de béisbol se oponen a la obra, argumentando que no fueron consultados y que implica la pérdida de espacios deportivos, incluyendo campos de béisbol.

Hoy ante los cuestionamientos de legisladores sobre cómo va el proyecto de Utopía y su presentación a la ciudadanía, la edil expuso que en el Centro Deportivo Xochimilco donde se levantará este espacio, no está permitido la práctica de beisbol, sin embargo, cuando se dio el anuncio de la construcción se les consideró a los grupos que practican, aunque destacó que los inconformes, están siendo alentados por dos organizaciones Impulso Campesino y Antorcha Campesina.

“Casualmente nació un movimiento que además la misma persona que está encabezando el movimiento lo dice. Yo tengo apoyo de otras organizaciones que no tienen que ver con el deporte y que no tienen que ver con el espacio. Empezó a dar una cantidad de nombres de organizaciones que más bien nos indicó que esto es un tema político, más que un tema de reivindicación del espacio. El proyecto de la Utopía no solo es el proyecto de la Utopía, es el rescate integral del deportivo. La Utopía solo va a utilizar una tercera parte del deportivo y nosotros hicimos el compromiso de que íbamos a mejorar el resto del deportivo”, indicó.

"Resulta que nosotros no tenemos registrado ligas de béisbol, no está autorizado ese deporte en nuestro deportivo, no está en la Gaceta. En la Gaceta están todos los deportes que se pueden realizar en el Deportivo Xochimilco, pero el béisbol no está registrado, aunque teníamos canchas. Entonces, de inicio no tenemos un registro para poder ejercer béisbol o este deporte en nuestro deportivo. Después, no tenemos ligas registradas. Ese es otro dato importante, no están registradas. Nunca han llevado a cabo este proceso de regularización como ligas. Las únicas ligas que están registradas, digamos que tienen un impacto, son las de fútbol. Y las de fútbol, dijeron, avanzamos. De la nada salieron estas ligas a decir que existimos. Y nosotros, bueno, pues no teníamos registro. O sea, perdón, no fue una omisión, es que no tenemos registro de su existencia. Pero, vénganse, los incluimos en las mesas de diálogo”, sostuvo.

Expuso que en la asamblea que fue cancelada este mes había más de 200 personas apoyando la utopía y 40 personas que no estaban a favor, “a punta de gritos y, a punta de violencia, se fueron al frente y no permitieron que las 200 personas pudieran hablar y las personas que asistieron, ni siquiera son parte de la comunidad que está utilizando diariamente el espacio. Entonces está siendo un acto muy irresponsable por parte de los intereses políticos que están en medio de esta batalla”, acotó.

