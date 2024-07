Pese al rechazo vecinal y de las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México aprobó propuestas ciudadanas para cambiar el uso de suelo en varios predios .

El alcalde Mauricio Tabe emitió una opinión desfavorable para el cambio de uso de suelo en las calles Schiller 529 y Tres Picos 11, en la colonia Polanco; mientras que Lía Limón se opuso al cambio en Avenida de Las Fuentes 549, en Jardines del Pedregal.

A través de un oficio, el edil de Miguel Hidalgo expuso que los cambios de uso de suelo propuestos en la demarcación son similares y se mostró en contra de ellos, pues argumentó que el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para Polanco no permite tramitarse ni aprobarse cambios en el suelo hasta que haya una revisión a todo el Programa.

Asimismo, colectivos como la Voz de Polanco y los ciudadanos Liliana Ávila y Enrique Espejel también manifestaron su rechazo a esta iniciativa argumentando que es ilegal porque el Programa Parcial de Desarrollo Urbano lo prohíbe.

De acuerdo con autoridades del Invea, el edificio viola el uso de suelo, ya que, aseguran, en esa zona sólo se permiten construcciones de tres pisos (EDUARDO HERNÁNDEZ. EL UNIVERSAL)

Cambios en inmuebles

En estos predios se encuentra la Embajada de Canadá en México. Ahí se pasó de uso de suelo habitacional cuatro niveles máximos a habitacional mixto siete niveles, pues se busca la construcción de un centro cultural, auditorio, teatro y centro de capacitación.

De igual forma, a través de otro oficio, la edil de Álvaro Obregón, Lía Limón, rechazó el cambio de uso de suelo en Avenida de Las Fuentes 549, pues observaron que el proyecto ya está construido, cuenta con un registro de manifestación de construcción tipo B, y no se cuenta con certeza de su legalidad.

“El inmueble no cuenta con antecedentes de Aviso de Terminación de Obra, por lo que no cuenta con Autorización de Uso y Ocupación, en este sentido, actualmente opera de forma irregular. Al respecto, hemos solicitado ya al Invea una verificación. El expediente de la manifestación de construcción cuenta con una copia simple de un Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos para restaurante y locales comerciales, mismo que no ha sido validada su autenticidad… exhiben un Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo donde solo se permite la zonificación H/2/70/R. Por lo que no se tiene certeza de la legalidad de la construcción actual”, señaló la alcaldía.

En este predio se pasó de uso de suelo habitacional dos niveles a habitacional mixto tres niveles.

Más cambios

Asimismo, las y los legisladores avalaron que en la calle de Sinaloa 43, en la colonia Roma Norte, que tenía uso de suelo mixto de hasta cinco niveles, se permita el servicio de hospedaje con una altura máxima de 17 niveles.

En Avenida Canal de Miramontes número 2342, colonia Avante, alcaldía Coyoacán, se aprobó cambiar el uso de suelo de habitacional tres niveles a habitacional mixto tres niveles.

Otros dos cambios fueron rechazados, mientras que, otro dictamen de cambio de uso de suelo fue retirado del orden del día de la sesión del lunes por la noche, el de la calle Miguel de Cervantes 10, en la colonia Granada, en donde se busca pasar de equipamiento cinco niveles a habitacional mixto de 15 niveles.

