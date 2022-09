Alcalde revive programa Médico en Tu Casa en MH

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, puso en marcha el programa Médico en Tu Casa en la demarcación, una de las acciones emblema de la gestión del exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, enfocada a la prevención y atención de enfermedades y que es recuperado por el edil panista, después de que la actual administración local lo hizo a un lado y desapareció.

En el Deportivo Gran Libertador, el edil estuvo acompañado por el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera; de la legisladora del PAN, Margarita Zavala; la presidenta del PRD en la capital, Nora Arias, y el diputado local y coordinador del sol azteca en el Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo.

Tabe dijo que no importa el color partidista, sino las causas y propósitos, como es acercar los servicios de salud, “un programa extraordinario, probado en la gestión de Miguel Ángel Mancera”.

Subrayó que la implementación de Médico en Tu Casa en Miguel Hidalgo es muestra del compromiso signado como alianza entre partidos opositores y la reactivación de este programa se debe al alto número de peticiones vecinales, que solicitaron el apoyo a la alcaldía en materia de atención médica por la falta de medicamentos en las instituciones gubernamentales.

Indicó que actualmente hay una carencia en los sistemas de salud, como el desabasto de medicamentos y el bajo presupuesto destinado al sector, por ello “Médico en Tu Casa es para resolver esas necesidades”, subrayó.

“(...) Lo que se trata es de reconocer qué otras cosas se han hecho bien en administraciones anteriores, porque ya estamos cansados de ver que llega un gobierno, desmantela instituciones o desmantela programas que funcionaron porque emanan de otro color. Por eso, en Miguel Hidalgo también restablecimos las estancias infantiles”, expuso.

“Nosotros, los gobiernos de las alcaldías, no nos podemos quedar de brazos cruzados ni decir ‘a mí no me toca’, le tenemos que entrar al quite y por eso asumimos el programa Médico en Tu Casa como un compromiso para resolver estas necesidades de la población”, sostuvo el alcalde.

Miguel Ángel Mancera dijo que en su momento Médico en Tu Casa fue evaluado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por las universidades de Harvard, de San Francisco y de California y siempre tuvo resultados muy positivos, además de que fue replicado en países como Guatemala, Cuba, Kuwait, Colombia y en varios estados de la República Mexicana.

Margarita Zavala reconoció la labor de Mauricio Tabe por recobrar este programa, “que es la expresión de una alianza, de cuando nos ponemos de acuerdo, pues ganamos todos y la salud es lo primero, ojalá lo entendieran en todas partes”.

Médico en Tu Casa en Miguel Hidalgo estará integrado por tres médicos, dos odontólogos, un nutriólogo y una enfermera, tendrá servicio itinerante y recorrerá las colonias más necesitadas de la alcaldía. Estará presente en el Deportivo Gran Libertador hasta el próximo sábado.

Pide más presupuesto

Ante la presencia de legisladores locales y federales, el alcalde Mauricio Tabe solicitó su cooperación para que otorguen más recursos a las alcaldías.