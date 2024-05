Luego de que el Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) reservara por tres años los resultados de las pruebas hechas al agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez, esta tarde vecinos dijeron que no se rendirán y lucharán por su derecho a la información.

"Seguiremos pidiendo esa información que es un derecho conocer, seguiremos buscando formas de encontrarla, para coadyuvar a la solución de los grandes problemas por contaminante", aseguró Francisco Juárez, vecino de la colonia del Valle Centro, en la esquina de Eje 4 Sur Xola e Insurgentes, donde hace unos días se plantaron durante cinco días para exigir que se solucionara el problema del líquido.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que no se puede reservar información en materia ambiental, por lo que lucharán por ese derecho.

A un mes de que las autoridades capitalinas comenzaran a realizar muestreo en el agua de la demarcación, el portal de noticias Animal Político, a través de su sección El Sabueso, publicó hoy que el Comité de Transparencia del Sacmex reservó por tres años, con posibilidad de dos años más, dichas pruebas, con el justificación de que exponerlos podría generar "interpretaciones erróneas".

Lucila León otra de las afectadas por el agua contaminada en la Benito Juárez aseguró que en algún momento, la SCJN tendrá que intervenir en la decisión del Sacmex de reservar la información del muestreo.

"Se están juntando muchos amparos, no sólo nuestro", dijo León.

"El Sacmex tiene hasta el 13 de mayo para volver a responderle a la CNDH, porque esa información no es suficiente", dijo Alicia Camps vecina de la alcaldía Benito Juárez. Foto: Rafael García. EL UNIVERSAL

"¿Qué están escondiendo, qué es tan grave que lo tienen que esconder?, cuestionó.

El pasado 10 de abril el Gobierno de la Ciudad de México cerró el pozo Alfonso XIII, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, pues informó que había aceites en el líquido.

"Ellos declararon que hay un contaminante, pero a la fecha no nos han dicho cuál es. Es un derecho humano y es un derecho ambiental", señaló Lucila León.

El pasado 29 de abril el Sacmex instaló un laboratorio móvil de pruebas físicoquímicas en el Parque de la Cruz Roja, con el fin de informar a los afectados si el agua era apta para bañarse y para lavar la ropa.

"No han enseñado ningún tipo de análisis fehaciente, un análisis de PH jamás me va a decir si hay un hidrocarburo o no, como ellos ya aceptaron que lo hay", refirió León.

José Luis Maya, vecino de la alcaldía, aseguró que las normativas para realizar las pruebas en el agua que utilizó Sacmex no fueron suficientes. "Hemos repetido en varias ocasiones que las pruebas de la NOM 127 son limitadas, por no decir laxas", afirmó.

"Las nuestras deben ser tomadas con normativas internacionales, ante un notario público y con técnicos especializados", dijo.

CNDH pide al Sacmex respuestas

Alicia Camps, vecina de la alcaldía Benito Juárez, señaló que se presentaron 68 quejas, por parte de 84 personas, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual ya se encuentra en etapa de indagación preliminar.

Ante esto, dijo, el Sacmex solo respondió que ya se habían realizado muestras y que se instalaron módulos de atención ciudadana en el Parque Alfonso Oteo y San Lorenzo, a lo que Camps dijo que "estas aseveraciones carecen de sustento y apoyan a la violación de los Derechos Humanos".

"El Sacmex tiene hasta el 13 de mayo para volver a responderle a la CNDH, porque esa información no es suficiente", dijo.

El gobierno de la Ciudad de México ha señalado que ha dado atención a los vecinos de la zona norponiente donde llegó el agua contaminada y que en este momento el agua está dentro de los parámetros normales.

