Adulto mayor muere de un infarto durante baile en el Kiosco Morisco, alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc informa que esta tarde una persona de 58 años de edad perdió la vida al estar bailando en el Kiosco Morisco, esto a consecuencia de un infarto fulminante al miocardio.

Al recibir la solicitud de ayuda personal de médico de la alcaldía Cuauhtémoc, adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, acudieron al lugar para dar atención a la persona en crisis.

Sin embargo, al llegar al lugar, esta persona ya no tenía signos vitales y fue declarada sin vida. Asimismo acudió personal médico del ERUM a petición del sector Buenavista.

Sandra Cuevas manda pésame

La alcaldía Cuauhtémoc lamentó el hecho y afirmó que para la demarcación la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos es lo más importante.

“Nuestros eventos para adultos mayores deben tener siempre acompañamiento médico para auxiliar en alguna emergencia a los participantes, así como las debidas medidas de protección civil, precisamente es por ello que se les ha ofrecido a quienes participan en estos eventos dominicales las instalaciones de la casa de la cultura de la territorial Santa María la Rivera o el deportivo Cuauhtémoc”, indicó.

A través de un comunicado, la alcaldesa, Sandra Cuevas, envió su “pésame a la familia de nuestro vecino fallecido, y como autoridad, abierta para apoyar siempre a las 33 colonias de la Cuauhtémoc”.

Protesta en Santa María la Ribera

Adultos de la tercera edad y vecinos de la Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, con bailes, música y diversión, protestaron en el kiosko Morisco en contra de la alcaldesa Sandra Cuevas, de esta manera dice, exigen que se respeten sus derechos a la libre manifestación y a que ellos puedan utilizar el kiosco para sus bailes.

"Nosotros no no queremos pelear con la alcaldesa ni con nadie, solo pedimos que nos dejen expresarnos, ve, todos somos abuelos, que daño podemos hacer, lo único que queremos es bailar y divertirnos comí por años lo hemos hecho, es todo", dijo don Raúl, uno de los bailarines que nunca falta un domingo.

La alcaldesa Sandra Cuevas ha dicho que por quejas vecinales ante el exceso de ruido, no se permitirá los bailes en la Alameda Santa María la Ribera, y pese a que protesten, no cambiará de opinión.

“No regresan sonideros”

La protesta y baile de sonideros, por ser retirados de la Alameda de Santa María la Ribera, terminó sin que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, cambiará su decisión de moverlos, pero si con la petición de renuncia de dos funcionarios, pues hubo empujones entre los manifestantes y personal de la demarcación.

Tras la gresca registrada la mañana del domingo afuera de su domicilio, cuando trabajadores quitaron a los sonideros, la edil le exigió la renuncia a su director general de Gobierno, Salvador Santiago, y al director de Imagen, Ariel Gama.

En un video difundido en sus redes sociales, aclaró que no se retracta de su decisión de retirar a los manifestantes de la Alameda de Santa María la Ribera; sin embargo, dijo, todos los funcionarios tienen la obligación de respetar a los vecinos.

“No me retracto de haber retirado a los sonideros, pero el día de hoy estoy obligada a tomar otra decisión y la decisión es exigir la renuncia de mi director general de Gobierno, quien comandó e instruyó el operativo; y de mi director de Imagen Urbana, ambos serán retirados de su cargo porque no voy a permitir que esta situación regrese. No somos la 4T, no soy Claudia Sheinbaum, respondo por mi equipo de trabajo y respondo por lo que ocurre en la alcaldía Cuauhtémoc; estas dos personas se van”, expuso.

