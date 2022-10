Además de cempasúchil, Edomex también produce alhelí y crisalia

Debido a que en San Francisco Putla comienza el corte de flor de cempasúchil entre el 28 y 29 de octubre, para llevar a los mercados de flor y surtir a los clientes en el interior de la República Mexicana, por el momento el campo luce tonalidades naranjas, lilas y blancos, pues también producen alhelí y crisalia.

Son surcos que superan los 100 metros de largo en donde destaca la producción de esta especie de temporada, a diferencia del 2021, cuando los productores limitaron la siembra a un tercio de sus tierras de cultivo, por lo que esta vez aspiran a duplicar las ventas, tras el regreso a las actividades normales luego de la pandemia.

El señor Crispín Ferreira es uno de los 150 productores en este poblado de Tenango del Valle, detalló que la flor de cempasúchil es delicada, apenas una gota de agua puede manchar los pétalos naranja y el cliente ya no la querrá, por ello es que dos o tres días antes de las fiestas grandes (1 y 2 de noviembre) realizan el corte de la planta, aunque si llegan los clientes con anticipación, también la cortan.

Originalmente en este lugar se disponen de 250 a 300 hectáreas para el cultivo de flor, pero el año pasado el 50% fueron ocupadas por lechugas o brócoli, ante la imposibilidad de asistir al panteón para dejar flores, pero este año, sí hubo una siembra tradicional.

Este año, dijo, sembró 50 surcos de 100 metros de flor blanca, además de cempasúchil y nube. Siendo la flor de los muertos la naranja, la que se lleva el papel protagónico en las ofrendas dentro de las viviendas y en los panteones, pues en el Valle de Toluca muchos municipios preservan la tradición de hacer velaciones dentro de los panteones, en donde decoran las tumbas de sus familiares con mucha flor, además de comida y llevan música.

“Este año no sabemos cómo va a estar la venta, hace un año la venta fue buena pero porque no hubo mucha flor, este año hay que esperar el precio, no sabemos. El año pasado cortamos antes, se vendía hasta 50 o 60 el ramo, los primeros días de noviembre de a 100 pesos y el último día llegó hasta 140, pero este año podría reducir el costo, porque la demanda es igual y la cantidad de producto es el triple”, reconoció.