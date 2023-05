Agrupaciones ciudadanas, integradas por políticos, empresarios, sindicatos y académicos, se han conformado en los últimos meses para respaldar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Al menos tres de estos grupos son encabezados por exfuncionarios de su administración; la mandataria se ha deslindado de las mismas.

Especialistas en el tema electoral comentaron a EL UNIVERSAL que las reuniones de este tipo de estructuras no son actos anticipados de campaña, ya que formalmente no ha comenzado el proceso electoral para 2024; coincidieron en que apoyar a una corcholata presidencial con expresiones que fomenten el voto no pueden ser sancionadas por la autoridad electoral, a menos que provengan de un partido político.

SUMA Construyendo Sociedad, cuyo presidente es Efraín Morales, exdiputado local de Morena y el exsubsecretario de Gobierno en la Ciudad de México, afirma contar con el respaldo de más de 300 mil personas que buscan impulsar la candidatura de la mandataria.

Efraín Morales, exsubsecretario de Gobierno de la Ciudad, encabeza SUMA Construyendo Sociedad, Foto: Especial

Leer también: "Por el momento no": Sheinbaum dice que no piensa renunciar para dedicarse a la elección presidencial de 2024

A esta organización se han sumado integrantes de gremios como el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México, Sindicato Único de Trabajadores de la FGJ, Sindicato del Congreso local, Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros CDMX, pero también la Coordinadora de la Unidad Popular, la Organización Luchemos, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Asamblea de Barrios, entre otras.

Incluso han conformado comités ciudadanos en las alcaldías como Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Venustiano Carranza e Iztapalapa.

La extitular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz, a unas semanas de su salida de la administración local, conformó el Consejo de la Academia y Ciencia de la Ciudad de México, que también manifestó su respaldo a Sheinbaum Pardo.

A su decir, con el apoyo de más de 150 profesores e investigadores de instituciones públicas y privadas, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Tecnológico de Monterrey, Universidad Anáhuac, entre otras.

Rosaura Ruiz, exsecretaria de Educación, lidera el Consejo de la Academia y Ciencia de la CDMX, Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El objetivo de este grupo de académicos es difundir acciones realizadas en la capital en el tema de educación, pero también crear una propuesta en este sector, así como en ciencia y tecnología a nivel nacional para en un futuro presentarla a la mandataria capitalina en caso de ser candidata de Morena para la elección del siguiente año.

Por otro lado, SUMA Mujeres, que encabeza Paola Félix Díaz, exsecretaria de Turismo de la administración local, ha informado que en sus filas se encuentran más de 150 mujeres pertenecientes a los sectores empresarial, político, obrero, académico y artístico, para que el país tenga a su primera mujer presidenta.

A un evento de esta organización, realizado en días recientes, asistió la senadora Olga Sánchez Cordero, quien de manera abierta declaró que el apoyo es para la jefa de Gobierno.

También estuvieron presentes Norma Layón, alcaldesa morenista del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla; Victoria Barrios López, lideresa del Sindicato Mexicano de Electricistas; Lilian Porras, líder del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México; y Teresa Calas de Said, empresaria, activista y quien fungió como anfitriona, entre otras.

La senadora Olga Sánchez Cordero y Paola Félix, en reunión con integrantes de SUMA Mujeres, Foto: Especial

Transparencia

El profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), Gustavo López Montiel, comentó que las agrupaciones ciudadanas están conformadas principalmente por militantes de partidos, aunque también por empresarios, sindicatos que se catalogan como ciudadanos, pero que se crean para saltarse la ley electoral y llevar a cabo eventos de apoyo.

“Buscan tener reconocimiento y posicionarse, se mueven de acuerdo con sus perspectivas y se mantienen leales a quien les pide operar, y al final terminan estando con el mejor postor. En este caso, si eventualmente no fuera Sheinbaum la que quedara en la interna y fuera Marcelo Ebrard operaría a favor de él”, explicó.

Leer también: Ni Marcelo ni Claudia; gobierno de CDMX borra bardas con leyendas a favor de Sheinbaum y Ebrard

Dijo que estas estructuras podrían caer en un delito electoral en caso de que recursos públicos estuvieran movilizándolas.

En tanto, el politólogo y catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Horacio Vives Segl, coincidió en que no se deben utilizar recursos del Estado para crear estructuras “ciudadanas” con fines personales y partidistas.

“Puede que haya redes sociales que se puedan prestar a conflictos de intereses, pues el asunto es ver de dónde salen estos recursos para los eventos que han organizado. Y falta mucha investigación en términos de rastrear quiénes son los que aportan para que los aspirantes presidenciales puedan promocionarse de manera anticipada”, destacó.

Cuestionado respecto del financiamiento de su agrupación, el presidente de SUMA Construyendo Sociedad, Efraín Morales, señaló que han operado con recursos propios, y cuentan con ingenio y creatividad, pues los integrantes tienen una vasta experiencia en el trabajo social.

“Cada quien aporta lo que tiene, funcionamos con recursos de los militantes y de las personas que quieren seguir trabajando en el proceso de transformación”, dijo.

En ese sentido, el exsubsecretario de Gobierno de la capital adelantó que seguirán formando comités ciudadanos para expandir su agrupación, pues el objetivo es tener a una mujer candidata a la Presidencia.

Otros grupos

La agrupación Relevo Generacional, liderada por el diputado federal de Morena, Miguel Torruco Garza, y conformada principalmente por más de mil jóvenes de todas las alcaldías de la Ciudad y diversos estados de la República, también ha manifestado su apoyo a las aspiraciones presidenciales de la jefa de Gobierno.

En la Ciudad de México también se han formado agrupaciones ciudadanas de jóvenes para impulsar a la jefa de Gobierno, tal es el caso de Jóvenes Claudia CDMX, #ESCLAUDIA, y eventos de Claudia Fest, los cuales se han liderado por Camila Martínez, militante de Morena en la capital.

Además de las agrupaciones que se han presentado durante las actividades que la mandataria sostiene los fines de semana fuera de la Ciudad, en estados como Jalisco, Sonora, Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, Sinaloa, entre otros.

Ayer, en la explanada de la alcaldía Iztapalapa, se nombró a Francis Irma Pirín Cigarrero como coordinadora de los habitantes, colectivos y agrupaciones como Congreso Popular CDMX, Movimiento Vecino, Frente Social y Ciudadano CDMX, Por Una Ciudad Mejor, FOS Francisco Villa, Frente Popular Democrático y Movimiento Urbano Popular.

“Comprometemos toda nuestra experiencia social y democrática para impulsar a la doctora Claudia Sheinbaum a la candidatura de Morena a la Presidencia, porque reclamamos el derecho a gobernar, porque vamos a enfrentar a la derecha conservadora del país, estamos haciendo la unión, trazando la ruta para ser más eficaces y pidiendo garantice el derecho de la izquierda a seguir gobernando con una gran mujer: Sheinbaum”, expresó Pirín.